هاجر أحمد تخظف الأنظار بإطلالة ماسية على "إنستجرام"

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستعرض المجوهرات التي ترتديها.

وارتدت "حلق" مميز وطويل ذا حلقات ماسية متصلة ولامعة ومميزة، وسلسلة أيضا بها فص ماسي لامع، مما حعلها تظهر بشكل أنيق جداً.

بدايتها الفنية



درست الفنانة هاجر أحمد في المعهد العالي للفنون المسرحية،بدأت مشوارها من خلال المشاركة في مسلسل (ألف سلامة) وقذمت شخصية رغدة، ثم شاركت في مسلسل (كيد الحموات)،انظلقت فنياً حتي شاركت في مسلسل المغني مع النجم محمد منير، ثم شاركت في نفس العام بمسلسل نوايا برئية، ثم شاركت في احدي مسابقات ملكات الجمال وخصدت لقب ملكة حمال الكوكب.





مسلسل "كارمن"



يذكر أن الفنانة هاجر أحمد شاركت في بطولة مسلسل كارمن، الذي أذيع مؤخرا خارح السباق الرمضاني وحقق نجاحاً واضحاً، وقدمت دور فتاة تهتم بالأعمال الخيرية وتنتمي لأسرة ثرية تسكن في مخافظة الإسكندرية، مسلسل كارمن من إخراج حسين شوكت،ومن تأليف وسيناريو وحوار سامح مجدي، من بطولة ريهام حجاج، محمد الكيلاني، هاجر أحمد، ولاء الشريف، محمد مهران، عمر الشناوي، محمد مرزبان.ط، شيرين، ياسر علي ماهر، عزة بهاء، ليلي عز العزب، تم عرض المسلسل بجزئيه الأول والثاني ومن المنتظر عمل جزء ثالث.





مسلسل "كأنه امبارح"



شاركت الفنانة هاجر أحمد مؤخراً في مسلسل (كأنه امبارح) والذي حقق نجاحاً كبيرا، عرض في العام الماضي (2018) علي القنوات المشفرة (OSN) ثم عرض علي القنوات المفتوحة (CBC) وحقق نجاحاً كبيراً وهو مسلسل درامي اجتماعي رومانسي، المسلسل من بطولة أحمد وفيق، رانيا يوسف، أحمد خليل، وفاء صادق، حنان سليمان، محمد سليمان، محمد الشرنوبي، هدي المفتي، أسماء جلال، حازم إيهاب، هاحر أحمد، ميان السيد، خالد أنور.





مسلسل "هوجان"



شاركت الفنانة هاحر أحمد في بطولة مسلسل "هوجان" والذي عُرض في السباق الرمضاني لعام (2019) وحقق نجاحاً كبيراً، وهو مسلسل كوميدي، تم إنتاجه بواسطة شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي، المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، المسلسل من بطولة محمد عادل إمام، هاحر أحمد، رياض الخولي، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، عمر مصطفي متولي، محمد أسامة، كريم محمود عبدالعزيز،عايذة رياض، سوسن بدر، عبدالرحمن أبو زهرة.







