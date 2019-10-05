عاجل.. وفاة الكاتب الصحفي سليمان الحكيم
السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:27 ص
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وافت المنية الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، مع الساعات الأولى لفجر اليوم.
ورحل الكاتب الصحفي عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.
ونعت إسراء الحكيم وفاة والدها وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ونعت إسراء الحكيم وفاة والدها وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعلقت من جانبها قائلة: "بابا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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