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نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة غرناطه

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:14 ص
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نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة غرناطه
ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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أصدر ريال مدريد الإسباني بيان له اليوم كشف فيه عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا نجمه البرازيلي مارسيلو دا سيلفا.

وأفاد الملكي في البيان الذي نشره على الموقع الرسمي له بأنّ مارسيلو خضع لبعض الفحوصات الطبية لتشخيص إصابته من قبل الخدمات الطبية بالميرينجي.

وكشف البيان أن النجم البرازيلي يعاني من استطالة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى.

وأكد البيان أنه سيتم تقييم تطور حالة مارسيلو أثناء التعافي لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق.

وسيواجه ريال مدريد نظيره غرناطة غدًا السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية الشهر الماضي بأن فرص مشاركة البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد مهددة في معركة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن فرصة مارسيلو في المشاركة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ستكون معقدة على عكس زميليه مودريتش وإيسكو.
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