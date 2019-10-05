أحدث صورة لداليا مصطفى من كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزيه"

نشر السيناريست أيمن سليم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفسيبوك أحدث صورة له، حيث ظهرت برفقته النجمة داليا مصطفى.

وعلق علي الصورة قائلًا: "قسمت هانم عدلي غباشي، انتظروا داليا مصظفي كما لم ترونها من قبل (حواديت الشانزليزيه)".

قسمت هانم



يذكر أن الفنانة داليا مصطفي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل" حواديت الشانزليزيه"، وتقوم بدور مختلف لشخصية تدعي "قسمت" وهي من عائلة عريقة في فترة الخمسينيات، حيث يعرض المسلسل مصر في هذه الحقبة التاريخية المميزة، والتي تختلف عن حاضرنا هذا منزحيث تصميم الملابس والأزياء الأنيقة في تلك الفترة.





تفاصيل "حواديت الشانزليزيه"



ينتمي مسلسل "حواديت الشانزليزيه" لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، ويقترب فريق العمل من الانتهاء من تصوير مشاهدهم، وسيتم عرض المسلسل قريبًا بعيدًا عن الموسم الرمضاني، قصة المسلسل لكاتب أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهي سعيد، ومن إخراج نرقس عادل، ومن إنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسي.





بدايتها الفنية

بدأت الفنانة داليا مصطفي مشوارها الفني كفتاة إعلانات.



أخر أعمال شاركت بها الفنانة داليا مصطفي، ثم بدأت ببعض الأعمال الصغيرة في المسلسلات التليفزيونية، بعد ذلك أسند لها دور في فيلم شورت وفانلة وكاب، كما أنها درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، كانت شهرتها الأكبر جاءت منزخلال الانضمام لابطال مسلسل "أولاد الأكابر" مع ابنجمح حسين فهمي، انتج المسلسل في عام (2003).





حياتها العائلية



يذكر ان الفنانة داليا مصظفي تزوجت من النجم شريف سلامة وأنجبت منه ابن وابنه هما سلمي وسليم، وهي ابنة أخ الفنانة ناهد رشدي.





أعمالها التليفزيونية



شاركت الفنانة داليا مصطفى، في عددًا من الأعمال التليفزيونية الدرامية الناجحة مم بينها (الكبريت الأحمر، بعد البداية، سرايا عابدين، اسم مؤقت، البنات، تاجر السعادة، العصيان، اشرار وطيبين، أشجار النار، ورد وشوك، تدابير الدنيا، الخلم والأمل، خيال الظل).





أعمالها السينمائية



كما شاركت الفنانة داليا مصطفي في أفلام سينمائية عدة من أبرزها (شورت وفانلة وكاب، علمني الحب، اضحك الصورة تظلع حلوة، طباخ الريس، كلام الليل).











