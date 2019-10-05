سمية الخشاب تكشف مفاجأة تتعلق بطليقها أحمد سعد!





كشفت الممثلة المصرية، سمية الخشاب، عن مفاجأة، متعلقة بطليقها، المطرب المصري، أحمد سعد.





وأعلنت الخشاب عن عودة الصلح بينها وبين أحمد سعد، بعد خلافات حادة وسلسلة من الاتهامات المتبادلة بينهما، خلال الشهور الماضية، والتي تصدرت وسائل الإعلام.





وأكدت في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي" على فضائية "دبي" أن علاقتها الحالية مع أحمد سعد طيبة للغاية، ولا يوجد بينهما سوى كل الود والمحبة.





وتابعت "من الجميل أن تكون في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معهم أو لم تستطع أن تكمل حياتك معهم... ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام بينكم".

وبسؤالها عن ما تردد حول وجود وسطاء للإصلاح بينهما لكي يعودا صديقين، أجابت سمية "نحن بالفعل أصدقاء حاليا، ولا يوجد بيننا مشاكل وعلاقتنا ببعض جيدة... فهو من الممكن أن يتصل بي ليسألني على أمر ما أو العكس... عادي الحياة حلوة الحمد لله".

وأعلن أحمد سعد، انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب، في أواخر شهر مارس/ آذار، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام"، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.

وعقب طلاقهما، نشبت خلافات حادة بين سمية الخشاب وأحمد سعد، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بينهما، والتي تنوعت ما بين اتهامات بالسرقة والشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة.





وقالت إن الخلافات بينهما انتهت، ولم يعد موجودا سوى المحبة والاحترام.





وأضافت: "بيننا كل خير وعلاقتنا ببعض طيبة وأنا أتمنى له كل التوفيق في حياته وهو يتمنى لي كل التوفيق في حياتي... وأحلى شيء أن الإنسان لا يترك دائما خلافات أو مشاكل مع أحد".