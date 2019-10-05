تعرف على أول قرارات مرتضى منصور بعد أنتشار الأزمات في فريق الكرة
السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:03 ص
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الفجر الرياضي
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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك، أنه عقد جلسة مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق خلال الساعات الماضية، وذلك عقب فوز الفريق على المقاصة، بهدف دون رد، فى الجولة الثانية بالدورى.
وكشف مرتضى منصور عن نيته في عقد مجموعة جلسات مع عدد من لاعبى الفريق مثل محمود علاء وطارق حامد وعدد من لاعبى الفريق الأجانب.
أرجع رئيس الزمالك تلك الجلسات لانهاء بعض الملفات المتواجدة بالفريق.
وأشار أنه سيجلس مع اللاعبين الذين لديهم ملفات معلقه مع الادارة لحسمها سريعا وغلق تلك الملفات.
ونوه منصور عن هذه الجلسات بعد التصريحات التى أدلى بها محمود جنش حارس مرمى الفريق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والخاصة بعدم حصوله على مقدم عقده ما أدى إلى قرار رئيس قلعة ميت عقبة بعرضه للبيع فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى شهر يناير.
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