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أمير مرتضى: يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مباراة جينيراسيون

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:50 ص
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أمير مرتضى: يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مباراة جينيراسيون
امير مرتضى
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الفجر الرياضي
 
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أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم الأول بالزمالك، أن أزمة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال أن الاتحاد الإفريقي هو المسؤول عنها بشكل كامل والأبيض موقفه قوي فيها. 

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم": "الزمالك ليس طرفًا في أي أزمة، ولم نطلب تأجيل المباراة أو تغيير الملعب".

وتابع: "لكن نحن نتقبل أي قرار، والخطاب الذي جاء لنا هو نفسه الذي وصل للنادي السنغالي ونلتزم به".

وأكمل: "نعد الجماهير أننا سنحاول الفوز بكل مباراة والأداء يأتي بالتدريج، الموسم ما زال طويلًا حتى ولو كان الأداء جيد والنتائج جيدة صعب الحكم على أي شيء".

واختتم: "نحن لا نلعب على مباراة، بل نلعب على بطولات، وميتشو المدير الفني لم يتولى فترة إعداد الفريق وما زال الأداء غير مرضى أعلم ذلك، ولكن مع الدخول في المباريات أكثر سيتحسن تدريجيًا".

يذكر أن  الاتحاد الإفريقي قد حدد يوم الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر للإعلان الرسمي عن القرار النهائي بشأن المباراة، سواء إعادتها أو احتساب نتيجتها لطرف على حساب آخر.
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