وسط جمهوره ومحبيه.. تامر عاشور يشعل حفله الغنائي بالعاشر من رمضان

حيا الفنان تامر عاشور، حفلًا غنائيًا بأحد النوادي منطقة العاشر من رمضان، وسط عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

وقدم عاشور، خلال الحفل أغنيات "من غير ما أحكيلك" و"محظوظ" و"دي حكاية" "قولوا سماح" و"باي باي".

يذكر أن آخر أعمال للمطرب تامر عاشور هو ألبوم "أيام" الذي تم طرحه مارس ٢٠١٩.





وضم ألبوم عاشور 12 أغنية تمتاز كل منها بحالة مختلفة، "أيام"، "حبيبي أنت حبيبي"، "مشوفناش"، "من غير ما أحكيلك"، "سماح"، "ده حكايه"،" متختلفيش"،"في بالي"، "بقالي زمان"، " سلام"، "مره" و"خلصانة".





بعض من ألبوماته





صعب، حد بيحب، ليا نظره، عشت معاك حكايات، خيالي، أيام.





الأغاني المصورة





كلموها عني، تسلم، حد بيحب، أنا راجع، عشت معاك حكايات.



