وسط جمهوره ومحبيه.. تامر عاشور يشعل حفله الغنائي بالعاشر من رمضان
السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
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حيا الفنان تامر عاشور، حفلًا غنائيًا بأحد النوادي منطقة العاشر من رمضان، وسط عدد كبير من جمهوره ومحبيه.
وقدم عاشور، خلال الحفل أغنيات "من غير ما أحكيلك" و"محظوظ" و"دي حكاية" "قولوا سماح" و"باي باي".
ألبوم "أيام"
يذكر أن آخر أعمال للمطرب تامر عاشور هو ألبوم "أيام" الذي تم طرحه مارس ٢٠١٩.
وضم ألبوم عاشور 12 أغنية تمتاز كل منها بحالة مختلفة، "أيام"، "حبيبي أنت حبيبي"، "مشوفناش"، "من غير ما أحكيلك"، "سماح"، "ده حكايه"،" متختلفيش"،"في بالي"، "بقالي زمان"، " سلام"، "مره" و"خلصانة".
بعض من ألبوماته
صعب، حد بيحب، ليا نظره، عشت معاك حكايات، خيالي، أيام.
الأغاني المصورة
كلموها عني، تسلم، حد بيحب، أنا راجع، عشت معاك حكايات.
نبذة عن تامر عاشور
تامر عاشور، مواليد دمياط 2 يناير عام 1984، فاهو مطرب مصري, ومن أشهر اغانيه" تسلم " ،" افترقنا " ، "كل يوم"، "مبقاش"، "نفسى اقولك"، "أنت اخترت"، "في ليالي عذابي معاك" وغيرها من الأغنيات التي كانت السبب الرئيسي في شهرة تامر وجعلته من أهم المطربين الصاعدين في ذلك الوقت ومن النجوم الذين سيصبح لهم اسم كبير في عالم الغناء في المستقبل.
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