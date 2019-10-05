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رد ناري من ميدو على عدم قيد أيمن حفني

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
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رد ناري من ميدو على عدم قيد أيمن حفني
حفني
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الفجر الرياضي
 
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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن عدم قيد أيمن حفني خطا من إدارة الفريق.

وقال ميدو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "خطأ عدم قيد أيمن حفني بسبب الإدارة لكننا نتحمله جميعا كفريق المقاصة لأننا بيت واحد".

وأكمل : "عدم قيد أيمن حفني صفعة كبيرة لدي، كذلك الرواندي كيفين مالجيه ومحمد التوني".

وتابع : "حزين على حفني لشخصه قبل كونه لاعبا، فكان مستواه جيد بالمباريات الودية، سننتظر الانتقالات الشتوية لنرى هل سيحدث تغيير بالقائمة أم لا".

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