رد ناري من ميدو على عدم قيد أيمن حفني
السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن عدم قيد أيمن حفني خطا من إدارة الفريق.
وقال ميدو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "خطأ عدم قيد أيمن حفني بسبب الإدارة لكننا نتحمله جميعا كفريق المقاصة لأننا بيت واحد".
وأكمل : "عدم قيد أيمن حفني صفعة كبيرة لدي، كذلك الرواندي كيفين مالجيه ومحمد التوني".
وتابع : "حزين على حفني لشخصه قبل كونه لاعبا، فكان مستواه جيد بالمباريات الودية، سننتظر الانتقالات الشتوية لنرى هل سيحدث تغيير بالقائمة أم لا".
Advertisements
- محمد يوسف: افتقدنا الجماهير أمام وفاق سطيف.. لكننا نبدل الصعوبات لدوافع
- عدنان حلبية: هناك قرارات ستسعد الشعب البورسعيدي
- عاجل.. سبب غريب وراء استبعاد محمود علاء من قائمة المنتخب
- عامر حسين يكشف سبب "شكر" اتحاد الكرة لنجم الزمالك
- عبد الحفيظ: الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل مواجهات إفريقيا
- ميدو: مشروع المقاصة يناسب تفكيري.. وتعلمت من أخطاء الماضي
- ميدو: قادر على إعادة شيكابالا نجما للكرة المصرية من جديد
- مدرب الزمالك السابق: كنا نريد إشراك أيمن حفني ولكن
- رئيس الجبلاية يصدم المقاصة في أزمة أيمن حفني
- ميدو يكشف لأول مرة عن طلبه لمدرب الزمالك وأمير مرتضى
المزيد عن: ميدو مصر المقاصة ايمن حفني الزمالكتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر