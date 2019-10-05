"محظوظ في العمل تعيس فى الحب".. جملة انطبقت على هؤلاء الفنانين!





نجوم رغم أن الحظ حالفهم فى مجال عملهم، لكنهم كانوا تعساء الحظ فى الحب والارتباط، فالنجاح والأضواء و الشهرة لم تكن شفيع لهم للوصول لحياة عاطفية مستقرة و سعيدة.





زكي رستم وانتحار حبيبته









دخول زكي رستم لمجال التمثيل لم يجعل أهله فقط يسخطوا عليه، بل امتدت الأمر إلى حياته الشخصية حيث كان زكى يحب فتاة من عائلة كبيرة و هى أيضا كانت تبادله ذلك الحب، لكن أسرة الفتاة لم تكن تقبل ارتباط ابنتهم بمشخصاتى، و فى اليوم الذى ذهب فيه زكى لخطبة الفتاة وجد زحام و ضجة عند منزلها ليعلم انها انتحرت لرفض أهلها نهائيًا زوجها من زكى رستم.





وقد استمر زكي، بعدها لسنوات طويلة بدون زواج حتى عرضت عليه أسرته الزواج من فتاة من عائلة فتحمس للارتباط بها لكن عريس آخر سبقه اليها.





ولم يكرر زكي المحاولة وعاش بلا زواج حتى وفاته.





أمينة رزق وحب بدون أمل









أحبت أمينة رزق يوسف وهبى لكنه لم يبادلها هذا الحب بل جعلها همزة وصل بينه و بين حبيبته التى تزوجها فيما بعد، الجدير بالذكر أن أمينة عاشت حتى تجاوز عمرها التسعين و لم تتزوج و ارجع البعض ذلك إلى حبها ليوسف وهبي.









فريد الأطرش وتعدد قصص الحب الفاشلة









تعددت قصص حب فريد الأطرش ولكنها قصص لم يحالفها النجاح وأبرز قصتين قصة ارتباطه بالملكة ناريمان زوجة الملك فاروق التى أوشك أن يتزوجها لكن والدتها صرحت له أنه بالنسبة للأسرة مجرد مطرب، وقد صاحب هذه الصدمة أزمة صحية له لازمته حتى وفاته.





وقد عرض فريد على الفنانة شادية الزواج، لكن طريقة حياة فريد حيث الحفلات والصخب لم تكن تلائم شادية التى أرادت حياة أسرية مستقرة هادئة.









عبد الحليم وحب ديدى ونجلاء









أحب عبد الحليم حافظ جيهان أو ديدى إبنه الأسرة الأرستقراطية وهى بادلته نفس الشعور بالفعل ذهب حليم لخطبتها من جدها، لكن طلبه رفض لأن عادات الأسرة الأرستقراطية ترفض ذلك، حزنت ديدى بشدة لتسقط فريسة لمرض خبيث و تموت متأثرة به، ويحزن حليم حزن شديد عليها.





كانت ديدى هى الحب الأقوى فى حياة حليم، لكن عندما تعرف حليم فى بيروت على نجلاء الفتاة اللبنانية أعجب بها، لكن اختلاف نمط حياتهما حال دون الارتباط و تزوجت نجلاء باخر، لكن تأثر حليم بنجلاء ظهر جلياً عندما أطلق اسم نجلاء على الوجة الجديد نجلاء فتحي بدلاً من اسمها فاطمة الزهراء.





حورية فرغلي وكلمني شكرًا









من نجمات الجيل الحدث وصاحبة حظ سىء فى الارتباط، فقط صرحت فى أحد اللقاءات انها كانت ستتزوج من شخص ينتمى للأسرة الحاكمة في الإمارات، لكنه توفى في حادث.





والجميع يتذكر قصة فسخ خطبتها فى يوم عرض فيلمها كلمني شكرًا، على إثر مشهد خلع ملابسها الذي أثار جدلًا واسعًا ، فكان الفيلم بداية لنجوميتها ونهاية لخطبتها.







