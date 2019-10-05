موعد مباراة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم السبت 5 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر beIN SPO

تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي على أرضية ملعب أنفيلد بين متصدر جدول الترتيب الريدز، وبين فريق يقوده مدربه السابق، براندن رودجرز، ويحقق بداية مثالية في هذا الموسم، جعلته يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة حتى الآن.





خلال هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي" نقدم لكم كل ما يخص موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة الثامنة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك حديث عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للفريقين في هذه المواجهة بين متصدر الترتيب وصاحب المركز الثالث.





موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تبدأ مباراة ليفربول وليستر سيتي في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم السبت الموافق 5 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع بأن يكون الحضور الجماهيري في ملعب أنفيلد يتجاوز ال55 ألف مشجع، خاصة لكون تلك المباراة تأتي قبل فترة الراحة الدولية والتي تستمر لمدة أسبوعين، حيث سيعود البريميرليج من جديد بعدها يوم 19 سبتمبر.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، وبحسب جدول البث الخاص بالقناة، فإن مباراة ليفربول وليستر سيتي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة BEIN SPORTS HD2، وسيكون برفقتها إستوديو تحليلي ينطلق قبل المباراة من أجل متابعة وتحليل كل ما يخص المواجهة المنتظرة لجماهير ليفربول في الوطن العربي.





التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وليستر سيتي

يتوقع بأن يحاول أفضل مدرب في العالم 2019، يورجن كلوب، بأن يحافظ على القوام الأساسي لفريقه في مباراة ليفربول وليستر سيتي، حيث إعتاد المدرب الألماني على أن يلعب بخطة 4-3-3، وبنفس الأسماء تقريبًا منذ بداية الموسم وحتى لقاء الجولة الماضية أمام شيفيلد يونايتد.



