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عاجل.. تطور جديد في قضية عزل "ترامب" بأمر من الكونغرس

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
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عاجل.. تطور جديد في قضية عزل ترامب بأمر من الكونغرس
ترامب
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أعلنت لجنة برلمانية بالكونغرس الأمريكي، اليوم السبت، أن البيت الأبيض ملتزم بتقديم وثائق بقضية أوكرانيا بموجب أمر من الكونغرس، بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشن "ترامب"، هجوما حادا على منافسه السياسي جو بايدن أمس الجمعة، متهما إياه ونجله هانتر بايدن بـ "نهب" البلدان الأجنبية، ومهاجمته شخصيا قائلاً: "عرفت بايدن على مدار سنوات، بايدن ليس الشخص الأكثر ذكاءً.. لقد انتشله أوباما من كومة نفايات".

وسعى الرئيس الأمريكي مجددا إلى تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال دعوة الصين صراحة لفتح تحقيق في أنشطة منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن في تكرار لطلب مماثل تسبب بالفعل في بدء إجراءات لمساءلته في الكونغرس تمهيدا لعزله

وقال الرئيس الجمهوري إنه يعتقد بأن على كل من الصين وأوكرانيا التحقيق في أنشطة بايدن، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى العام المقبل، وابنه رجل الأعمال هانتر ووصف التحقيق الذي يستهدف مساءلته بأنه "حماقة".

وصرح للصحفيين في البيت الأبيض قائلا "وبالمناسبة.. على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه.. لأن ما حدث في الصين أمر سيء مثلما حدث في أوكرانيا".

وعززت تلك التصريحات من تصميم الديمقراطيين في مجلس النواب على المضي قدما في تحقيق بشأن ما إذا كان يتعين مساءلة ترامب بعد الكشف من مبلغ مجهول عن أنه طلب من نظيره الأوكراني في يوليو التحقيق في أنشطة بايدن وابنه.
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