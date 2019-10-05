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خالد جلال: "أثبت جدارة مع الزمالك" و"مينفعش أدوس على لاعب مصاب"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
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خالد جلال: أثبت جدارة مع الزمالك ومينفعش أدوس على لاعب مصاب
جلال
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احمد شاكر
 
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يرى خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أنه أثبت جداراته خلال فترة عمله كمدير فني للأبيض.

وقال جلال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "اللي بيخاف ميدربش" .. توليت المهمة في توقيت صعب، وكان لدي طموحات كبيرة ان احقق بطولة الدوري العام.

واردف : واجهت بعض العقبات التي لم تكن في الحسبان، كنت اتمنى تحقيق الدوري، كان سيتغير شأني بالمرة.

واكد : اخلصنا واجتهدنا وفعلنا كل شىء ممكن، لم تكن مسئوليتي مباراة الحرس، بل كانت مباراة الجونة هي الفيصل.


وتابع : "لم أحقق بطولة الدوري ‏بسبب إصابة مثل جنش، فجاءت بوقت صعب للغاية ومركز الحارس هو الوحيد الذي من الصعب تغييره، فكان هناك عدم ‏توفيق".‏

وأكمل : "الوضع في مصر كان مغلوط، لا يمكن أن تلعب بطولة إفريقيا وتعود للعب 3 مباريات بالدوري، لو قدمت أفضل ‏ما لديك بالتدريبات لكن تكون في كامل لياقتك، اقامنا معسكر الأهلي لم يقيمه، وحجم مبارياتنا كانت أقوى منهم".‏

وأتم : "تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراتي الجونة، وواجهنا ظروف أخرى كثيرة مثل رحيل كهربا، فكان هناك عدم تركيز ‏داخل صفوف الفريق".‏

ومن ناحية أخرى قال : جروس كان لا يخشى اشراك اللاعبين وهم مصابين، "مينفعش أدوس على اللاعبين"

وكشف : اتذكر عندما كنت مدير فنيا وقبل مباراة الحرس أوباما وعبد الله جمعة اشتكوا من الاجهاد، ولم يشتركوا في المباراة.
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