يحيى يوجه رسالة لكل من يهاجم الزمالك في أزمته مع جينيراسيون
السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:37 ص
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
طالب طارق يحيى نجم الزمالك السابق كل من يهاجم الفريق في أزمته ضد جينيراسيون السنغالي بأن يساندوا الفريق الأبيض في أزمته ضد الفريق السنغالي.
وقال يحيى في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "رحلة الزمالك للسنغال لمواجهة جينيراسيون أثرت بشكل سلبي على مستواه أمام مصر المقاصة".
وأضاف :"جنش أخطأ في مطالبة مستحقاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي".
وتابع :"متعجب من موقف البعض تجاه أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، حيث أنهم ينقلون كل ما يدور للاتحاد السنغالي لكرة القدم".
واختتم يحيى تصريحاته قائلاً :"نحن في مركب واحدة ونلعب في بطولة واحدة بجانب الأهلي والمصري والإسماعيلي وأتمنى مساندة الجميع للزمالك".
Advertisements