يحيى يوجه رسالة لكل من يهاجم الزمالك في أزمته مع جينيراسيون

طالب طارق يحيى نجم الزمالك السابق كل من يهاجم الفريق في أزمته ضد جينيراسيون السنغالي بأن يساندوا الفريق الأبيض في أزمته ضد الفريق السنغالي.

وقال يحيى في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "رحلة الزمالك للسنغال لمواجهة جينيراسيون أثرت بشكل سلبي على مستواه أمام مصر المقاصة".

وقال يحيى في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "رحلة الزمالك للسنغال لمواجهة جينيراسيون أثرت بشكل سلبي على مستواه أمام مصر المقاصة".