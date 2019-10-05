ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يحيى يوجه رسالة لكل من يهاجم الزمالك في أزمته مع جينيراسيون

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:37 ص
Advertisements
يحيى يوجه رسالة لكل من يهاجم الزمالك في أزمته مع جينيراسيون
طارق يحيى
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
طالب طارق يحيى نجم الزمالك السابق كل من يهاجم الفريق في أزمته ضد جينيراسيون السنغالي بأن يساندوا الفريق الأبيض في أزمته ضد الفريق السنغالي.

وقال يحيى في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "رحلة الزمالك للسنغال لمواجهة جينيراسيون أثرت بشكل سلبي على مستواه أمام مصر المقاصة".

وأضاف :"جنش أخطأ في مطالبة مستحقاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

وتابع :"متعجب من موقف البعض تجاه أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، حيث أنهم ينقلون كل ما يدور للاتحاد السنغالي لكرة القدم".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً :"نحن في مركب واحدة ونلعب في بطولة واحدة بجانب الأهلي والمصري والإسماعيلي وأتمنى مساندة الجميع للزمالك".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status