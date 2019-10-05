ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

'الكنيسي' يكشف دور الإعلام أثناء حرب أكتوبر.. ويتوقع عودة وزارتها (فيديو)

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:46 ص
Advertisements
'الكنيسي' يكشف دور الإعلام أثناء حرب أكتوبر.. ويتوقع عودة وزارتها (فيديو)
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
كشف الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، عن دور الإعلام خلال حرب السادس من أكتوبر 1973، قائلًا إن دور الإعلام المصري كان هامًا جدًا أثناء حرب الاستنزاف، مؤكدًا أن حرب الاستنزاف كانت أفضل تمهيد لحرب أكتوبر الإعلام حشد وعي الجماهير، وجعل الشعب كله خلف قضية واحدة، وساهم في رد الصاع صاعين للإسرائيلين.

وأضاف "الكنيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "أمرك يهمنا"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أن الإعلام ساهم في خطة الخداع الاستراتيجي للإسرائيليين، وكان يتحدث عن عدم جاهزية الجيش المصري للحرب، ضمن المخطط الاستراتيجي.

وعلق نقيب الإعلاميين، على وضع الإعلام الحالي، قائلًا: "وضع الإعلام حاليًا لا يسر عدو ولا حبيب"، مشددًا على أنه يجب على الإعلام أن يقوم بدور يشابه الدور الذي قام به أثناء حرب أكتوبر.

وأكد الإعلامي، أن الإعلام له دور هام في توعية الجماهير، حتى لا يتم الانسياق وراء الإعلام المعادي من قطر أو تركيا، أو وراء مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها جهات معادية لمصر.

وأشار الإعلامي حمدي الكنيسي، إلى أن الإعلام يملك إمكانية التصدي لما يحاك ضد مصر، بما لديه من قدرات تكنولوجية حديثة.

وتوقع نقيب الإعلاميين، أن يتم التفكير في عودة منصب وزير الإعلام، لافتًا إلى أنه سيتم التفكير في منصب وزير الإعلام بمواصفات جديدة تتفق مع الظروف والأوضاع الحالية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة الإعلام حمدي الكنيسي اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status