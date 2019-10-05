'الكنيسي' يكشف دور الإعلام أثناء حرب أكتوبر.. ويتوقع عودة وزارتها (فيديو)

كشف الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، عن دور الإعلام خلال حرب السادس من أكتوبر 1973، قائلًا إن دور الإعلام المصري كان هامًا جدًا أثناء حرب الاستنزاف، مؤكدًا أن حرب الاستنزاف كانت أفضل تمهيد لحرب أكتوبر الإعلام حشد وعي الجماهير، وجعل الشعب كله خلف قضية واحدة، وساهم في رد الصاع صاعين للإسرائيلين.





وأضاف "الكنيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "أمرك يهمنا"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أن الإعلام ساهم في خطة الخداع الاستراتيجي للإسرائيليين، وكان يتحدث عن عدم جاهزية الجيش المصري للحرب، ضمن المخطط الاستراتيجي.





وعلق نقيب الإعلاميين، على وضع الإعلام الحالي، قائلًا: "وضع الإعلام حاليًا لا يسر عدو ولا حبيب"، مشددًا على أنه يجب على الإعلام أن يقوم بدور يشابه الدور الذي قام به أثناء حرب أكتوبر.





وأكد الإعلامي، أن الإعلام له دور هام في توعية الجماهير، حتى لا يتم الانسياق وراء الإعلام المعادي من قطر أو تركيا، أو وراء مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها جهات معادية لمصر.





وأشار الإعلامي حمدي الكنيسي، إلى أن الإعلام يملك إمكانية التصدي لما يحاك ضد مصر، بما لديه من قدرات تكنولوجية حديثة.



