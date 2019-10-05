ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:34 ص
Advertisements
عاجل.. إصابة نجم الزمالك بقطع في الرباط الصليبي
الزمالك
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أثبتت الأشعة التي أجراها محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الزمالك إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاصة بالأمس في الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز.

وكان لاعب الوسط تعرض للإصابة في الدقيقة 90 اثر سقوط ميدو جابر لاعب المقاصة على قدم محمود عبد العزيز، وخرج على إثرها لاعب الزمالك من المباراة.

ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال الايام القليلة المقبلة وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لسفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها اللاعب لنفس الإصابة حيث سبق وتعرض لها مرة مع الإسماعيلي ومرة مع سموحة من قبل.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمود عبدالعزيز الزمالك ومصرالمقاصة الزمالك
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status