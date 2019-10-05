عاجل.. إصابة نجم الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الزمالك إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاصة بالأمس في الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز.

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الزمالك إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاصة بالأمس في الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز.

وكان لاعب الوسط تعرض للإصابة في الدقيقة 90 اثر سقوط ميدو جابر لاعب المقاصة على قدم محمود عبد العزيز، وخرج على إثرها لاعب الزمالك من المباراة.

وكان لاعب الوسط تعرض للإصابة في الدقيقة 90 اثر سقوط ميدو جابر لاعب المقاصة على قدم محمود عبد العزيز، وخرج على إثرها لاعب الزمالك من المباراة.

ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال الايام القليلة المقبلة وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لسفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال الايام القليلة المقبلة وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لسفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.