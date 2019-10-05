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عمرو أديب: عايزين نشوف جلسات البرلمان حتى لو مُسجلة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:06 ص
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عمرو أديب: عايزين نشوف جلسات البرلمان حتى لو مُسجلة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه واضح من الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، أن أعضاء المجلس متحمسون للعمل، مطالبا بعرض جلسات البرلمان حتى نرى أداء النواب، معلقا: "عايزين نشوف الجلسات حتى لو متسجلة.. أو نشوف الأجزاء المهمة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، مخاطبا النواب، "مش عايزين شو.. لازم تسألوا الوزراء والناس تشوفكم عشان تقدر تنتخبكم، مجلس النواب بعد 4 سنوات مشوفناش استجواب واحد".

وشدد على ضرورة أن يقوم كل وزير وعضو مجلس نواب بدوره حتى ينعكس على الدولة، قائلا: "كل وزير ونائب لازم يشتغل، لو عملنا الشغل من تحت كله هيشتغل، ومحدش هيشيل لوحده".

وقد انطلق دور الانعقاد الخامس للبرلمان منذ مطلع شهر أكتوبر، وهو دور الانعقاد الأخير، حيث أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد عدد من الإصلاحات على مستويات مختلفة من سياسية، وحزبية، وإعلامية، كما أنهم سيناقشون عدد من القوانين التي ستمس حياة المواطن.
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