عمرو أديب: عايزين نشوف جلسات البرلمان حتى لو مُسجلة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه واضح من الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، أن أعضاء المجلس متحمسون للعمل، مطالبا بعرض جلسات البرلمان حتى نرى أداء النواب، معلقا: "عايزين نشوف الجلسات حتى لو متسجلة.. أو نشوف الأجزاء المهمة".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، مخاطبا النواب، "مش عايزين شو.. لازم تسألوا الوزراء والناس تشوفكم عشان تقدر تنتخبكم، مجلس النواب بعد 4 سنوات مشوفناش استجواب واحد".





وشدد على ضرورة أن يقوم كل وزير وعضو مجلس نواب بدوره حتى ينعكس على الدولة، قائلا: "كل وزير ونائب لازم يشتغل، لو عملنا الشغل من تحت كله هيشتغل، ومحدش هيشيل لوحده".



