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تأهب أمني تزامنا مع بدء عرض "الجوكر" في السينمات الأمريكية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
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تأهب أمني تزامنا مع بدء عرض الجوكر في السينمات الأمريكية
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استعدت الشرطة الأمريكية في عدة مدن، بالتزامن مع بدء عرض "الجوكر" في السينمات الأجنبية.

وأظهر مقطع مصور أفراد أمن يرتدون خوذات ويحملون أسلحة أمام دار عرض تعرض فيلم الجوكر في مهرجان نيويورك السينمائي حيث تم تفتيش حقائب الجمهور كما انتشر رجال شرطة بصحبتهم كلاب بوليسية.


الجوكر

الذي يدور حول شخصية وحيدة مضطربة تتعرض لتنمر وصعوبات مما أثار مخاوف من أنه قد يؤدي لاندلاع عنف.

يواكين فينيكس

ويجسد يواكين فينيكس شخصية الجوكر، ألد أعداء الرجل الوطواط (باتمان) في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة، فيما وصفه نقاد السينما بأنه أداء عبقري لكنه مرعب حيث يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليا يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

حادث إطلاق نار جماعي

وترتبط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012 أثناء عرض فيلم ”صعود فارس الظلام“ (ذا دارك نايت رايزز). وعبرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.

هاشتاج "الجوكر" 

احتل هاشتاج "الجوكر" مركزًا متقدمًا بقائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتزامن مع إعلان بدء عرضه اليوم في دور العرض السينمائي الأمريكي.

أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها تعتزم نشر المزيد من عناصرها حول دور السينما التي ستبدأ عرض فيلم "جوكر Joker" بسبب المخاوف المتزايدة بشأن محتوى الفيلم العنيف.


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