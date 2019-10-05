ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عارضة منتجات أخميم اليدوية: دعم السيسي لمعرض "تراثنا" زاد من ثقله (فيديو)

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:20 ص
Advertisements
عارضة منتجات أخميم اليدوية: دعم السيسي لمعرض تراثنا زاد من ثقله (فيديو)
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال منال نوفل، إحدى مصنعي الحلي بالأحجار بمعرض تراثنا إنها تواصلت مع المعرض من خلال دعوة على البريد الإليكتروني، مشيرة إلى أن "تراثنا" يدعم المصنعين وصناع الحلي. 

وأوضح "نوفل"، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، مساء الجمعة أن دعم الرئيس السيسي لهذا المعرض زاد من ثقله، لذلك شاركت فيه، معلقة: "المعرض عالمي من ناحية التنظيم والعارضين والمنتجات وفخورين به.. وفاق كل التوقعات وربنا يبارك".

من جانبها، قال محمد حمدان، عارض منتجات "أخميم" اليدوية بمعرض تراثنا إنه تم إطلاق مبادرة لتشغيل 1000 أسرة في المنتجات اليدوية، مشيرًا إلى أن مدينة "أخميم" مشهورة بصناعة المنسوجات اليدوية. 

وتابع: "نعمل مع جهاز تنمية المشروعات منذ 19 عاما عندما كان صندوق اجتماعي"، واصفًا معرض "تراثنا" بأنه بصمة ووسام على صدور كل الحرفين في مصر.

وأكمل عارض منتجات "أخميم" اليدوية بمعرض تراثنا " أن حضور الرئيس السيسي أعطى أهمية كبرى له، والتنظيم الجيد أظهر الصورة الحضارية لبلادنا مصر التي تمنينها".

واستطرد قائلًا: "مصر عامرة بالحرف اليدوية التي تصل إلى 70 حرفة ولكن لم يكن هناك ضوء عليها بهذا الشكل المتكامل".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: تراثنا السيسي أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status