عارضة منتجات أخميم اليدوية: دعم السيسي لمعرض "تراثنا" زاد من ثقله (فيديو)

قال منال نوفل، إحدى مصنعي الحلي بالأحجار بمعرض تراثنا إنها تواصلت مع المعرض من خلال دعوة على البريد الإليكتروني، مشيرة إلى أن "تراثنا" يدعم المصنعين وصناع الحلي.





وأوضح "نوفل"، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، مساء الجمعة أن دعم الرئيس السيسي لهذا المعرض زاد من ثقله، لذلك شاركت فيه، معلقة: "المعرض عالمي من ناحية التنظيم والعارضين والمنتجات وفخورين به.. وفاق كل التوقعات وربنا يبارك".





من جانبها، قال محمد حمدان، عارض منتجات "أخميم" اليدوية بمعرض تراثنا إنه تم إطلاق مبادرة لتشغيل 1000 أسرة في المنتجات اليدوية، مشيرًا إلى أن مدينة "أخميم" مشهورة بصناعة المنسوجات اليدوية.





وتابع: "نعمل مع جهاز تنمية المشروعات منذ 19 عاما عندما كان صندوق اجتماعي"، واصفًا معرض "تراثنا" بأنه بصمة ووسام على صدور كل الحرفين في مصر.





وأكمل عارض منتجات "أخميم" اليدوية بمعرض تراثنا " أن حضور الرئيس السيسي أعطى أهمية كبرى له، والتنظيم الجيد أظهر الصورة الحضارية لبلادنا مصر التي تمنينها".



