أحد أبطال أكتوبر: عبد المنعم رياض اُستشهد عندما تقدم لمعرفة آثار ضرب الجيش للعدو (فيديو)
السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:02 ص
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أمنية فوزي
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قال اللواء أحمد دراز، ضابط بالمخابرات الحربية سابقًا، وأحد أبطال حرب أكتوبر: "نحتفل بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة".
ووجه "دراز"، خلال حواره مع برنامج "دردشة مع غادة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، التحية لشهداء مصر الأبرار من سقطوا في ساحة القتال من الجيش ومن الشرطة ومن الشعب، في حرب أكتوبر، وفي حربهم ضد الإرهاب، معلقًا: "تحية لهؤلاء الشهداء ونحسبهم في الجنة ونعيمها".
وأشار ضابط المخابرات الحربية، إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اتخذ قرارًا بإعادة بناء القوات المسلحة من جديد، ورفع شعار: "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" بعد نكسة 1976، لافتًا إلى أنهم مروا بعدة مراحل لبناء الجيش المصري، من ضمنها؛ مرحلة الصمود، ومرحلة الدفاع النشط؛ لرفع الروح المعنوية للجندي المصري، وتليها مرحلة هامة تعتبر المرحلة الرئيسية وهي مرحلة الاستنزاف، والتي بدأ في مارس 1969 إلى أغسطس 1970.
وأوضح أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه في مرحلة الاستنزاف كان يتم قصف المواقع الإسرائيلية يوميًا، ونتيجة هذه العمليات رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك الفريق عبد المنعم رياض قام بمتابعة العمليات بنفسه، وكسر كل القيود وتقدم على الخط الأمامي؛ لمعرفة آثار ضرب الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، ولكن يشاء القدر أن يستشهد بقذيفة إسرائيلية في 9 مارس 1969، واعتبر هذا اليوم هو يوم الشهيد حتى الآن.
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