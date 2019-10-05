جيامبولو: أنا من مشجعي الإنتر.. وسأرحل عن تدريب ميلان في هذه الحالة

كشف ماركو جيامباولو، المدير الفني لفريق آي سي ميلان الإيطالي، أنه كان مشجعاً للغريم التقليدي، إنتر ميلان، ولكنه أكد أنه وفي الآن لعمله كمدرب للروسونيري.

ومن الجدير بالذكر أنه يشعر مدرب سامبدوريا السابق وآي سي ميلان الحالي، بإمكانية التخلي عنه بعد تراجع نتائج الفريق الأحمر والأسود وتلقيه لـ3 خسارات على التوالي، ولكن الفوز في مباراة جنوى القادمة في ملعب الماراتسي قد يؤمن وظيفته لوقتٍ أطول بلا شك.





وصرح ماركو جيامباولو، مدرب ميلان في حواره التلفزيوني مع برنامج "Le Iene" الشهير بقوله: "نحن نعمل من أجل تحسين الأمور وأنا أعمل بالفعل كل يوم من الثامنة صباحاً.. سوف أحاول إيجاد حلول لهذا الوضع ولن أقوم أبداً بتقديم استقالتي".



