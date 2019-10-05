'أديب' عن تحرك 'آل الشيخ' ضد المقاول الهارب: 'هينكد على أمه'
السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
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هدى عبدالرازق
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ثمن الإعلامي عمرو أديب، ما أعلنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية، عزمه رفع قضية على المقاول الهارب محمد علي بصفته مالكا لنادي أسباني، ويمتلك إقامة في أسبانيا.
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "حركة جدعة، الصديق وقت الضيق.. هينكد على أمه"، لافتا إلى أن تركي آل الشيخ سيفوض أكبر محامي في أسبانيا في تلك القضية، فضلا على أن المطرب عمرو دياب وتركي آل الشيخ نفذوا سويا أغنية عن مصر بعنوان "أنا بعشقك يا مصر".
وأعرب "أديب"، عن سعادته لاطلاق الهيئة العامة للترفيه بالسعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ، موسم الرياض، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تتغير بشكل كبير، وهى تستحق ذلك، والمرأة حصلت على حقوق كثيرة لأول مرة، موضحا أن موسم الرياض سيضم أنواع مختلفة من الترفية، وسيكون به ليالي مصرية.
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