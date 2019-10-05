ميدو: أرشح محمد صلاح قائدًا لمنتخب مصر في حالة واحدة فقط
السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
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احمد شاكر
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علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة على اقتراب محمد صلاح من ارتداء شارة قيادة منتخب مصر.
وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هانيح تحوت عبر شاشة صدى البلد "اراحة محمد صلاح من معسكر مصر المقبل له إيجابيات مثل منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين".
وأضاف ميدو "أؤيد فكرة منح شارة الكابتن لمحمد صلاح، ولكن في حالة واحدة وهي عدم انضمام أحمد فتحي لصفوف المنتخب". متابعًا "أحمد فتحي تاريخ كبير ولا يمكن أن يتم سحب شارة القيادة منه".
وعن عبد الله السعيد اللاعب الأقدم من محمد صلاح "عبد الله السعيد من أفضل صانعي اللعب في تاريخ مصر، ولكن منح شارة القيادة لمحمد صلاح في وجوده أمر منطقي".
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