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1000 جنيه.. أول سلعة يتراجع سعرها بعد انخفاض أسعار الوقود

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:01 ص
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1000 جنيه.. أول سلعة يتراجع سعرها بعد انخفاض أسعار الوقود
وقود
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داليا الحسين
 
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أعلن الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عن بشرى سارة للمواطنين بعد خفض أسعار المواد البترولية، موضحا أن انخفاض البترول أدى إلى أن انخفاض الحديد أمس 1000 جنيه، وهناك توقعات بحدوث انخفاضات جديدة في سعره الأيام المقبلة.

وأوضح "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، مساء الجمعة أن الاقتصاد المصري يحقق خطوات ثابتة من الناحية الاقتصادية، مؤكدًا أن كل مواد البناء سوف تنخفض.

وأوضح أنه من المتوقع حدوث انخفاض في الأسمنت والحديد بنسبة لن تقل عن 10%، وبعض المواد ستنخفض بنسبة تتجاوز الـ10%، لافًتا إلى أن قطاع العقارات يتأثر بانخفاض مواد البناء وبالأخص الحديد والأسمنت والرخام والجرانيت

ولفت إلى أن أسعار العقارات ستنخفض الفترة المقبلة، متابعًا: " سيحدث انخفاضات كثيرة في السوق المصري سيشعر بها المواطن ".

كما قدم نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيد خاصة أنها درع البلد وسيفه، متابعًا: "كان عندي 12 سنة أثناء الحرب وشاهدت معركة جوية فوق مدينة المنصورة، وتم إسقاط طائرة إسرائيلية وأسر قائدها".

وأشار إلى أن مصر الأن تعبر العبور الثاني بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى أن مصر منذ عام 2016 بدأت الحضارة والنهضة الحقيقية للأجيال القادمة.

وتابع: "الاجراءات الاقتصادية تحملها الشعب المصري بكل جدارة ولذلك لابد من مساندته ويجني هذه الثمار"، لافتا إلى أن انخفاض البنزين سينعكس عليه انخفاض في كل شيء.
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المزيد عن: سعر الوقود سعر الحديد سعر البترول ذكرى حرب اكتوبر انخفاض الحديد إنتصارات اكتوبر أسعار الحديد
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