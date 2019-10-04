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ميدو يكشف لأول مرة عن طلبه لمدرب الزمالك وأمير مرتضى

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:56 م
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ميدو يكشف لأول مرة عن طلبه لمدرب الزمالك وأمير مرتضى
ميدو مع ميتشو وامير مرتضى
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الفجر الرياضي
 
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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن الأهلي سيعاني أمام أسوان بسبب سوء الملعب.

 

وقال ميدو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ستاد السلام من أفضل الملاعب في مصر، وكنت اتسائل مع ميتشو وأمير مرتضى قبل مباراة الزمالك والمقاصة لماذا لا يلعبوا عليه وذهبوا لبرج العرب".

 

وأكمل : "بعكس ملعب أسوان السئ للغاية، الأهلي سيعاني غدا بسبب هذا الملعب، يجب أن تتدخل الوزارة لإصلاحه".

كما علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة على اقتراب محمد صلاح من ارتداء شارة قيادة منتخب مصر.

 

وقال "اراحة محمد صلاح من معسكر مصر المقبل له إيجابيات مثل منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين".

 

وأضاف ميدو "أؤيد فكرة منح شارة الكابتن لمحمد صلاح، ولكن في حالة واحدة وهي عدم انضمام أحمد فتحي لصفوف المنتخب".

 

متابعًا "أحمد فتحي تاريخ كبير ولا يمكن أن يتم سحب شارة القيادة منه".

 

وعن عبد الله السعيد اللاعب الأقدم من محمد صلاح، اختتم: "عبد الله السعيد من أفضل صانعي اللعب في تاريخ مصر، ولكن منح شارة القيادة لمحمد صلاح في وجوده أمر منطقي".

 

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