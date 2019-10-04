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ميدو معلقاً على مشكلة جنش مع الزمالك : "أزمة ملهاش لازمة"

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:54 م
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ميدو معلقاً على مشكلة جنش مع الزمالك : أزمة ملهاش لازمة
ميدو
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احمد شاكر
 
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يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن أزمة محمود جنش حارس الزمالك مع مسئولي الأبيض على السوشيال ميديا ليس لها أي داعي.

وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: الزمالك أصبح يملك منظومة إعلامية تدار بشكل جيد، وامير مرتضى يتعامل معها بشكل إحترافي.

وأردف : لا نريد ان ظهور موقف سلبي مؤخرا ينسينا كل هذه الايجابيات.

وافصح : جنش "عمره ما أتاخر على الزمالك" وطرح الأزمة بهذا الشكل على السوشيال ميديا خطأ "ملوش لازمة".

واكمل "مفيش حد أكبر من الزمالك، الكل معرض أن يتم طرحه للبيع، جنش له مواقف ايجابيه كثيره مع الجمهور والإدارة، ولذلك لابد من إحتواء الأزمة"

وعن مواجهة الجونة بالدوري قال : سوف نظهر بشكل مختلف أمام الجونة بالدوري الأحد المقبل.

واردف : من الممكن اجراء بعض التغييرات ولكن في أضيق الحدود، نسعى للظهور بدنياً بشكل أفضل، خاصة وان فريق الجونة حصل على راحة 48 ساعة "زيادة" عن فريقي.

واتم كلماته : أثق اننا سنقدم مباراة جيدة امام الجونة، نحترمهم ونعرف قدرهم جيدا.
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