ميدو معلقاً على مشكلة جنش مع الزمالك : "أزمة ملهاش لازمة"
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:54 م
Advertisements
احمد شاكر
Advertisements
Advertisements
يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن أزمة محمود جنش حارس الزمالك مع مسئولي الأبيض على السوشيال ميديا ليس لها أي داعي.
وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: الزمالك أصبح يملك منظومة إعلامية تدار بشكل جيد، وامير مرتضى يتعامل معها بشكل إحترافي.
وأردف : لا نريد ان ظهور موقف سلبي مؤخرا ينسينا كل هذه الايجابيات.
وافصح : جنش "عمره ما أتاخر على الزمالك" وطرح الأزمة بهذا الشكل على السوشيال ميديا خطأ "ملوش لازمة".
واكمل "مفيش حد أكبر من الزمالك، الكل معرض أن يتم طرحه للبيع، جنش له مواقف ايجابيه كثيره مع الجمهور والإدارة، ولذلك لابد من إحتواء الأزمة"
وعن مواجهة الجونة بالدوري قال : سوف نظهر بشكل مختلف أمام الجونة بالدوري الأحد المقبل.
واردف : من الممكن اجراء بعض التغييرات ولكن في أضيق الحدود، نسعى للظهور بدنياً بشكل أفضل، خاصة وان فريق الجونة حصل على راحة 48 ساعة "زيادة" عن فريقي.
واتم كلماته : أثق اننا سنقدم مباراة جيدة امام الجونة، نحترمهم ونعرف قدرهم جيدا.
وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: الزمالك أصبح يملك منظومة إعلامية تدار بشكل جيد، وامير مرتضى يتعامل معها بشكل إحترافي.
وأردف : لا نريد ان ظهور موقف سلبي مؤخرا ينسينا كل هذه الايجابيات.
وافصح : جنش "عمره ما أتاخر على الزمالك" وطرح الأزمة بهذا الشكل على السوشيال ميديا خطأ "ملوش لازمة".
واكمل "مفيش حد أكبر من الزمالك، الكل معرض أن يتم طرحه للبيع، جنش له مواقف ايجابيه كثيره مع الجمهور والإدارة، ولذلك لابد من إحتواء الأزمة"
وعن مواجهة الجونة بالدوري قال : سوف نظهر بشكل مختلف أمام الجونة بالدوري الأحد المقبل.
واردف : من الممكن اجراء بعض التغييرات ولكن في أضيق الحدود، نسعى للظهور بدنياً بشكل أفضل، خاصة وان فريق الجونة حصل على راحة 48 ساعة "زيادة" عن فريقي.
واتم كلماته : أثق اننا سنقدم مباراة جيدة امام الجونة، نحترمهم ونعرف قدرهم جيدا.
Advertisements
- أبو جبل عن مفاوضات الزمالك: مقدرش أتأخر عن "بيتي".. والمنافسة مع جنش والشناوي لا تقلقني
- عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد الخسارة المدوية أمام الإسماعيلي
- الأحد.. أحمد حسام ميدو ضيف هاني حتحوت على "صدى البلد"
- ميدو: الجوهري انتصر على صالح سليم
- نجم الزمالك السابق يوضح حقيقة صورته مع "الألتراس"
- برلماني يفجر مفاجأة عن أزمة محمود الخطيب مع رئيس الزمالك
- أيمن عبد العزيز: جنش ليس من الشخصيات المتمردة.. ومحمود علاء مازال لديه الكثير
- "يوم ملوش لازمة".. تعليق هنيدي على يوم الحسم بالدوري (كوميكس)
- جنش: تلقيت اتصالات من جميع لاعبي الأهلي .. وحارسي الزمالك