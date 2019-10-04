إنتر ميلان يجهز مفاجآة من العيار الثقيل لـ كونتي إذا حقق الدوري

يمر فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي بفترة رائعة للغاية، بعدما حقق الفريق الفوز في أول 6 مباريات من بطولة الدوري الإيطالي محققًا العلامة الكاملة، وفوق ذلك، بعد تقديم عرضٍ مميز أمام فريق برشلونة الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من الخسارة بصعوبة بهدفين مقابل هدف، في ملعب كامب نو.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، فإن إدارة النيترازوري، قد وعدت المدرب الإيطالي الرائع أنطونيو كونتي بمكافأة كبيرة في حالة بقاء الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي حتى شهر يناير القادم، وسوف تكون تلك الجائزة عبارة عن صفقة جديدة من العيار الثقيل.





وفي هذا السياق كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان سوف يقوم باستثمار مزيد من الأموال وشراء نجم وسط لاتسيو، الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ليصبح الفريق قادراً على المنافسة على اللقب حتى نهاية الموسم.



