قبرص: نتصدى للاستفزازات التركية بالوسائل القانونية والسياسية

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية الجمعة عن المتحدث أن جميع الأحزاب السياسية تُدين بشكل قاطع التدخل الاستفزازي الجديد لتركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.





وقال المتحدث في تصريحاته إن الرئيس أناستاسياديس أكد مجدداً في اجتماع المجلس الوطني عزمه على صياغة الشروط المرجعية والعمل على مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، للمضي قدماً حتى يتم استئناف المفاوضات الموضوعية لإيجاد تسوية للقضية القبرصية على أساس القرارات الصادرة بالإجماع عن المجلس الوطني وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.