تصل إلى 41.. "الأرصاد" تنشر توقعات درجات الحرارة اليوم السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 5 أكتوبر 2019.





وقالت الهيئة العامة للأرصاد، إنه سيسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





وأضافت "الهيئة"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.





درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر:





السواحل الشمالية الغربية 31 22

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 20

الوجه البحري والقاهرة 35 23

جنوب سيناء والغردقة 36 25

شمال الصعيد 37 24

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 25





كما تشهد محافظات جمهورية مصر العربية، الأحد المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.





وأوضحت "الأرصاد"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرص سقوط أمطار، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس.



