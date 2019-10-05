عمرو أديب يوجه رسالة إلى أيمن نور: "خدني معاك"

عرض الإعلامي عمرو أديب، صور لاحتضان جيف بيزوس لخطيبة جمال خاشقجي في حفل تأبين "خاشقجي"، معقبا: "لو دي بقا كانت مصرية مكنوش سكتوا على الأحضان دي.. حضنها ومسك إيديها"، مؤكدا أن وفاة جمال خاشقجي كانت جريمة بشعة، وتستوجب عقاب من فعلها.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدكتور أيمن نور هو من ألقى كلمة مصر في حفل التأبين، مضيفا: "إيه كل العمليات دي يا أيمن.. هو إنت فاضي تعمل فيلر زي النسوان، إنت شكلك بقا شبه الصينيين".



