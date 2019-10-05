عمرو أديب يوجه رسالة إلى أيمن نور: "خدني معاك"
السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
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هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، صور لاحتضان جيف بيزوس لخطيبة جمال خاشقجي في حفل تأبين "خاشقجي"، معقبا: "لو دي بقا كانت مصرية مكنوش سكتوا على الأحضان دي.. حضنها ومسك إيديها"، مؤكدا أن وفاة جمال خاشقجي كانت جريمة بشعة، وتستوجب عقاب من فعلها.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدكتور أيمن نور هو من ألقى كلمة مصر في حفل التأبين، مضيفا: "إيه كل العمليات دي يا أيمن.. هو إنت فاضي تعمل فيلر زي النسوان، إنت شكلك بقا شبه الصينيين".
ولفت إلى أن أيمن نور أجرى عملية زرع شعر، مضيفا ساخرا: "خدني معاك إزرع الحتة اللي قدام دي، عايز يكون عندي قصة، إيه المعارضة الحلوة دي"، مؤكدا أن هناك فرق في شكل أيمن نور قبل هروبه من مصر، والآن.
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