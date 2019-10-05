ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو أديب يوجه رسالة إلى أيمن نور: "خدني معاك"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
Advertisements
عمرو أديب يوجه رسالة إلى أيمن نور: خدني معاك
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عرض الإعلامي عمرو أديب، صور لاحتضان جيف بيزوس لخطيبة جمال خاشقجي في حفل تأبين "خاشقجي"، معقبا: "لو دي بقا كانت مصرية مكنوش سكتوا على الأحضان دي.. حضنها ومسك إيديها"، مؤكدا أن وفاة جمال خاشقجي كانت جريمة بشعة، وتستوجب عقاب من فعلها.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدكتور أيمن نور هو من ألقى كلمة مصر في حفل التأبين، مضيفا: "إيه كل العمليات دي يا أيمن.. هو إنت فاضي تعمل فيلر زي النسوان، إنت شكلك بقا شبه الصينيين".

ولفت إلى أن أيمن نور أجرى عملية زرع شعر، مضيفا ساخرا: "خدني معاك إزرع الحتة اللي قدام دي، عايز يكون عندي قصة، إيه المعارضة الحلوة دي"، مؤكدا أن هناك فرق في شكل أيمن نور قبل هروبه من مصر، والآن.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عمليات عمرو أديب خاشقجي أيمن نور
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status