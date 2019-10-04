تريبير يكشف سر تفضيله أتلتيكو مدريد على كبار أوروبا

تحدث النجم الدولي الإنجليزي، كيران تريبير، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني،عن السبب الحقيقي وراء تفضيله أم الإنتقال للروخي بلانكوس، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.





وخلال تصريحات صحفية عبر "BT Sport" قال تريبير: "من الواضح أنني كنت متحمسًا للغاية عندما وقعت مع أتلتيكو، كنت أعرف الكثير عن أتلتيكو عندما رأيتهم على مر السنين".





وأضاف الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي: "سيميوني والطريقة التي يقود بها فريقه جذبتني كثيرًا، ويمكنك أن ترى من الخارج أن اللاعبين هنا يعملون بجد لتحقيق الأهداف".





وواصل اللاعب: "كنت أرغب دائماً في اللعب بالخارج لأجرب شيئًا مختلفًا ، لقد كانت فرصة رائعة بالنسبة لي للحضور إلى نادي بحجم أتلتيكو، واللاعبون هنا كشركاء، إنه نادي مذهل ورأيت كم هم قريبون من بعضهم في أتلتيكو وأنا سعيد لأن أكون جزءًا منهم".





واستطرد قائلاً: "لقد رأيت أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا على مر السنين وأحيانًا في الدوري الإسباني، سيميوني مدرب عالمي أردت المجيء لأتعلم منه وألعب معه".





وأكمل: "قلت ذلك في العديد من المقابلات في الموسم الماضي إنني بحاجة إلى تحسين دفاعي وليس هناك شخص يجعلني أتحسن اكثر من سيميوني".



