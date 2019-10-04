الغرف التجارية: "هناك توجه إلى تخفيض الأسعار.. كلنا في مركب واحدة" (فيديو)

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قال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الوقد سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار، مشيرا إلى أن هناك مبادرات كثيرة من التجار لتخفيض الأسعار وتقليل نسب الربح الخاصة بهم، معلقًا: "كلنا للبلد وولادها".



وناشد "العربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء dmc " المذاع على قناة " dmc"، المصنعين والمستوردين بتخفيض أسعار المنتجات التي يستوردونها للمساهمة في خفض الأسعار على كافة السلع، مشيرًا إلى أن تاجر سلعة معينة مستهلك لسلعة أخرى.



وتابع رئيس اتحاد الغرف التجارية: "كلنا في مركب واحدة ونحتاج للوقوف مع بعض لتحقيق استقرار الدولة المصرية"، لافتًا إلى أن نسب التخفيض على السلع ستكون متفاوتة.



وأكد أن هناك توجه إلى تخفيض الأسعار من قبل التجار بعد انخفاض أسعار المواد البترولية، متابعًا: "لو رجعنا هنلاقي الأسعار بتقل.. والتاجر وصاحب المال يهمه دوران رأس المال لتحقيق المكسب.. أربح قليل تكسب كتير".



الجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المنوطة بمراجعة وتحديد أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث فى السوق المحلية25 قرشا للتر، ليصبح بنزين 80 - 650 قرشا بدلا من 675 قرش، بينما بنزين 92 - 775قرشا بدلا من 800 قرش، في حين أن بنزين 95 - 875 قرش بدلا 900 قرش.



