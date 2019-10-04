البحر الأحمر اليوم.. ختام المؤتمر الدولي لجراحات الجهاز الهضمي والكبد.. بدء تطبيق قرار خفض أسعار البنزين

صحة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد للاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة



نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد مستشفى الغردقة العام خلال زيارة مفاجئة



مزارع وادي حوضين السمكية تطرح إنتاجها بأسعار مخفضة



وادي حوضين بالشلاتين حلم جديد في تنمية الصحراء الشرقية.. ويحقق الاكتفاء الزاتي للمحافظة



نائبة محافظ البحر الأحمر: تكلف اللجنة العليا للمواقف بمراجعة خطوط سير سيارات السرفيس



بدء تطبيق قرار خفض أسعار البنزين بمحطات الوقود بالبحر الأحمر



تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها، النشرة اليومية لمواطني محافظة البحر الأحمر، والتي تهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي والخدمي، اليوم الجمعة 4 - 10-2019 وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.استعدادا لاستقبال الاحتفال بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بدءا من اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة إلى الدرجة القصوى، وتم وضع خطة تأمين طبى حيث تم إلغاء إجازات وراحات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وتشكيل فرق الانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ.تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم،مستشفى الغردقة العام في زيارة مفاجئة، وتفقدت عددًا من أقسامها للاطمئنان على حسن وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين وحسن معاملتهم واستقبالهم.كما تابعت سير الأعمال بالمستشفى والتأكد من توفير الإدارة بها للخدمات الطبية اللازمة للمرضى واستمعت خلال الجولة للمواطنين لمعرفة رأيهم في الخدمات المقدمة ومتابعة أداء المستشفى لواجبه.يتوالى إنتاج وادى حوضين الوفير ونجاح غير مسبوق لمشروعات أول تجمع زراعى صناعى وإنتاج حيوانى بجنوب محافظة البحر الأحمر ولأول مره في تاريخها، ويستمر الانتاج بمزرعة السمك والتى تقام على مساحة فدان وربع،والتي تتكون من4 أحواض دائرية و2 أحواض مستطيلة.ومن جانبه قال الدكتور على حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة المنفذ للمشروع ان المزرعة يستغل المياه الناتجة من التحلية لينمو عليها أنواع مختلفة من الأسماك وهى (البلطى الأحمر، القاروص، والبورى)، لافتا أنه تم إطلاق الزريعة فى شهر أكتوبر الماضي ليتم دورته 8 أشهر وإنتاج اول موسم له بأول مزرعة سمكية بالبحر الأحمر.يعد مشروع وادي حوضين هو مشروع للتنمية المتكاملة بشلاتين محافظة البحر الأحمر والذي قام بتنفيذه الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.والفكرة الرئيسية للأعمال التى تجري بوادي حوضين وهو أحد الأودية الصحراوية ويبعد عن مدينة الشلاتين حوالي 32كم ترتكز على عمل نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية المتاحة مثل المياه المالحة والأراضي الصحراوية فى إنشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعي وحيواني وسمكي وداجني وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات البان ولحوم الإبل وكذلك توفير المراعي للإبل والماعز طوال العام وباستخدام المياه المالحة.نائب محافظ البحر الأحمر تكلف اللجنة العليا للمواقف واللجان الفرعية بمراجعة خطوط السير لسيارات السيرفيس بكافة المدن وذلك للتسهيل علي المواطنين وضمانا لتوفير الخدمة في كافة أرجاء مدن المحافظة.أكدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر أنه أثناء الانعقاد القادم للجنة العليا للمواقف واللجان الفرعية بكافة مدن المحافظة أنه سيتم مراجعة خطوط سير السيرفيس بحيث يتم التأكد من أنها تغطي كافة المناطق داخل كل المدينة.بدأت محطات الوقود بمحافظة البحر الأحمر، تطبيق قرار خفض أسعار البنزين وذلك بدأ من الساعة 12 ليلا تحت رقابة محكمة من مفتشي التموين بالبحر الأحمر.ومن جانبه قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن المديرية قد تلقت تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق قرار خفض أسعار الوقود بدءًا من الساعة الثانية عشر منتصف الليل.