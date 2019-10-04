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أمريكا تعرض مكافأة لمن يبلغ عن قائد "داعش" في الصحراء الإفريقية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:16 م
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أمريكا تعرض مكافأة لمن يبلغ عن قائد داعش في الصحراء الإفريقية
وزارة الخارجية الأمريكية
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على القبض على منفذي هجوم أدَّى إلى مقتل جنود أمريكيين قبل سنتين في النيجر.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنَّ هذا الأمر ينطبق خاصة على من يدلي بمعلومات تيسِّر القبض على قائد فرع "تنظيم داعش" في الصحراء الإفريقية عدنان أبو وليد الصحراوي.


وكان تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم الذي وقع على دورية أمريكية نيجرية مشتركة في 2017 قرب تونجو تونجو.

كان هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين واحدًا من أصعب الهجمات التي تعرّضت لها القوات الأمريكية في إفريقيا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنَّ هذه المكافأة تسري أيضًا بالنسبة لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى تحديد هوية أي مسؤولين آخرين عن الهجوم والقبض عليهم.

تعتبر أماكن من منطقة الساحل ومنها قطاعات في النيجر ومالي وبوركينا فاسو– ملاذًا للإسلاميين المتطرفين.

تعتبر دول منطقة الساحل من بين أفقر الدول في العالم.

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