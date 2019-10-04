ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سولشاير يعترف بفشله مع مانشستر يونايتد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:09 م
Advertisements
سولشاير يعترف بفشله مع مانشستر يونايتد
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
hعترف النرويجي اولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الأمور قد تغيرت ولا يمكن العيش في الماضي، بعد تدهور أوضاع ونتائج الفريق خلال الموسم الحالي 2019/2020.

وقال سولشاير، خلال تصريحات صحفية: "لسنا في التسعينيات الآن ،إنه عصر مختلف ،مجموعة مختلفة نقوم ببنائها ،نحن نعلم أنه ستكون هناك تقلّبات (في المستوى والنتائج) ولكنني مستعد لرؤية هؤلاء الفتية يتألقون".

وأضاف بقوله: "لا توجد الكثير من الأندية التي تتمتع بمكانة مانشستر يونايتد تمنح  اللاعبين الشبّان فرصًا للّعب بالطريقة التي نفعلها. نحن نمنحهم فرصة للنجاح، وأنا متأكد من أن بعضهم سيستمر و يكون جزءًا من فريق ناجح".

وواصل: "ربما لن يكون بول (بوجبا) جاهزًا ،هناك استراحة دولية قادمة وقد يكون من الأفضل إعطاؤه 10 أو 14 يومًا إضافيًا ليصبح جاهزًا لمباراة ليفربول. أشعر بأن الفوز خارج أرضنا سيأتي. إذا لم يحدث ذلك فسوف نتلقى نفس الأسئلة بعد كل مباراة".

واستطرد مدرب الشياطين الحمر بقوله: "لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيء للغاية ؛في بعض الأحيان ،لم نستغل الفرص أمام المرمى بشكل جيد ،لكننا سنعمل على ذلك. بعد الكثير من المباريات لم أعتقد أن هناك فجوة كبيرة بيننا وبين خصومنا. ربما شعرت بذلك بعض المرات ليس أكثر".

وأتم سولشاير تصريحاته: "سأقوم بتجهيز الفريق لمحاولة الفوز على نيوكاسل ،وأنا متأكد من أن بروسي (ستيف بروس مدرب نيوكاسل) سيفعل الشيء نفسه. كان اللعب على أرضية ملعب ألكمار صعبُا ولكن أمامنا بضعة أيام للتعافي ويجب أن نكون مستعدين ليوم الأحد ،لا توجد أعذار على الإطلاق".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مانشستر يونايتد ضد ارسنال مانشستر يونايتد سولشاير تصريحات سولشاير
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status