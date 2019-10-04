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آيتن عامر وروبي أبرزهم.. نجوم لن تتوقع أسمائهم الحقيقية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:07 م
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آيتن عامر وروبي أبرزهم.. نجوم لن تتوقع أسمائهم الحقيقية
أيتن عامر وروبي
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نادين أحمد نجدي
 
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كشفت الفنانة مي عز الدين، عن اسمها الحقيقي وذلك من خلال استضافتها في إحدى البرامج التليفزيونية، حيث وضحت إن اسمها الحقيقي "ماهيتاب " ولكن أهلها وأصدقائها يستخدمون اسم "مي" ، وهو الاسم الذي رجحه الفنان "محمد فؤاد" لها عند بداية مشوارها الفني عندما كانت تجسد دور في فيلم رحلة حب وتم استخدام ذلك الاسم لسهولة نطقه.

نتيجة بحث الصور عن مي عزالدين

أما عن الفنانة أحلام، واستخدام اسم غير اسمها الحقيقي "ميثاء" فقد وضحت في لقاء خاص بها أن أحلام هو اسم ممرضة مصرية أنقذت حياتها في الطفولة حيث قالت في حوارها الفني: "أنا صغيرة أختي كانت شالتني وانبطحت واكنت في حالة خطرة جداً والممرضة التي عالجتني اسمها أحلام وهي مصرية قالو اني طلعت من العمليات وقالوا إن أنا بخير وابويا رح قال رح اغير اسمها من ميثاء إلى أحلام" .

نتيجة بحث الصور عن احلام

أما الفنانة "روبي" استخدمت اسم غير اسمها الحقيقي "رانيا" وقالت ان السبب هو "يوسف شاهين الذي فضل استخدام اسم جديد لها بسب كثرة اسم رانيا في المجال الفني وذلك أثناء فيلم "سكوت هنصور" نقلا عن برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة الإعلامية "إسعاد يونس" قالت روبي: "اللي سماني روبي القدير يوسف شاهين قالي بصي انا عايز اغير اسمك أعمله اسم فني قولتله ليه؟ فقالي في رانيات كتير في رانيا فريد شوقي وفي رانيا يوسف ومش عارفة ايه فااحنا عايزين اسم فني" .

نتيجة بحث الصور عن روبي

وأيضاً "سمر" فهو الاسم الحقيقي للفنانة ايتن عامر الذي كشفت عنه اثناء استضافتها في احدى البرامج التليفزيونية ووضحت سبب تسميتها باسم أيتن انه جاء على بناء رغبة والدتها التي لن تتحقق بسبب مسؤل الصحة الذي يدون الاسماء في شهادات الميلاد فقام والدها بتسميتها باسم سمر.

نتيجة بحث الصور عن ايتن عامر

قالت عامر اثناء حوارها في برنامج "بيومي افندي" :"فقال للراجل اسم الطفلة ؟ ايتن. ايمن؟ لالا بنت حضرتك ايتن. هايدي؟ لا ايتن . عايدة؟ ايتن. مايكل؟ لا تمام ميرسي جدا لحضرتك لا سمر ان شاء الله ففي الاخر بقيت في الاوراق الرسمية سمر بس في البيت وفي الشارع وفي السوبر ماركت والحساب اللي على النوتة مكتوب باسم ايتن وكله بيناديني بيه".

نتيجة بحث الصور عن ايتن عامر

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