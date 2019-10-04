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جوجل تشكف "ثغرة أمنية" خطيرة في أندرويد تُهدد آلاف الهواتف الذكية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:00 م
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جوجل تشكف ثغرة أمنية خطيرة في أندرويد تُهدد آلاف الهواتف الذكية
جوجل - صورة أرشيفية
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كشفت شركة جوجل، أشهر محرك بحث في العالم، ثغرة أمنية خطيرة بنظام التشغيل أندرويد التابع لها، والتي تُهدد آلاف الهواتف الذكية التابعة لمختلف الشركات، وتم الكشف عن المشكلة بعد أسبوع فقط من العثور عليها، لأن المستغل هو ثغرة "zero-day" التى يجري استخدامها بالفعل، حيث توجد الثغرة الأمنية في نواة نظام التشغيل أندرويد، ويمكن استخدامها لمساعدة المهاجم في الحصول على وصول إلى المستخدم الجذر للجهاز.

وهو يؤثر على نظام Android 8.x والإصدارات الأحدث، وتم تصحيحه مسبقًا في عام 2017 في الإصدارات القديمة، ولكنه عاد من جديد للإصدارات الأحدث، كما تم اكتشاف الثغرة بواسطة فريق Project Zero، وذلك وفقًا لما أعلنه موقع engadget الأمريكي.

وذكرت مجموعة تحليل التهديدات، أن الثغرة تم استخدامها سابقًا مجموعة NSO الإسرائيلي المتورطة في هجمات على حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، وطمأن "zero-day" المستخدمين قائلًا إنها تتطلب تثبيت تطبيق ضار للاستغلال المحتمل.
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المزيد عن: نظام اندرويد شركة جوجل جوجل ثغرة امنية خطيرة اندرويد الهواتف الذكية zero-day
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