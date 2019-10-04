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توفيق عكاشة ينفعل على الهواء.. والسبب (فيديو)

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:08 م
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توفيق عكاشة ينفعل على الهواء.. والسبب (فيديو)
توفيق عكاشة
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أمنية فوزي
 
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انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على الهواء، بسبب طلب مخرج البرنامج بالخروج إلى فاصل إعلاني، قائلًا: "يا عم فاصل إيه، يا جدعان أعمل إيه، أنا مكملتش الحكاية إنشالله عنها ما كملت المهم الفاصل مش المهم الناس تسمع ولا لا"، مستكملًا: "أنا واخد العملية تسلسل وواخدها من نتائج حرب أكتوبر تقولي فاصل، لما أبقى أخلص كلام هبقى أطلع فاصل، علشان كده غلط لأن الناس عايزة تسمع، أنا بحكي الحواديت، أنا راجل بتاع حواديت والناس عايزة تسمع"، مستنكرًا: "هقطع الحدوتة".

وأكد "عكاشة"، خلال تقديم ببرنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، أنه لا يوجد ما يسمى بالأحزاب الدينية؛ لا علاقة للدين بالسياسة، ولا علاقة للسياسة بالدين، معلقًا: "رجل الدين رجل نقي وطاهر، وأبيض كاللبن في نقائه، أما السياسة فهي علوم وألاعيب ونجاسة، ورجل الدين إللي يلعب سياسة يبقى نصاب، وواخد الدين قميص له بينما هو نصاب، وهو ده الواقع، والفرق بين الأبيض والأسود واضح وضوح الشمس".


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