أديب: السعوديون سعداء بما فعله المصريين.. واقفلوا الجزيرة بالفنادق 'الحرب أصبحت قذرة'

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما تتعرض له بغداد على مدار اليومين الماضيين، كان نفس المخطط الذي يريدون مصر الوصول له، حيث كان 70 قتيل حتى الآن، مضيفا: "هما كانوا عايزين يشفونا كده".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن قناة الجزيرة رغم سخونة الأحداث في العراق، يذكرونها "لما ربنا يقدرهم"، حيث أن مظاهرات العراق ليست على هواء الجزيرة لأنها ستمس إيران، ولكن مصر "عايزين يجبوها على الأرض".





وأضاف أنه كان في زيارة إلى الرياض الأيام الماضية، وعندما التقى بعدد من المصريين والسعوديين هناك كانوا سعداء بما فعله المواطنون في مصر، ووقوفهم إلى جانب إداراتهم، منوها بأن الإخوان كانوا يعولون أن الإدارة في مصر لن تسمع، ولكن هذا لم يحدث.



