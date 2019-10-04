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جيجز يحسم قراره حول خلافة سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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جيجز يحسم قراره حول خلافة سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث الويلزي رايان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، والمدير الفني الحالي للمنتخب الوليزي، عن إمكانية توليه مهمة تدريب فريقه السابق مانشستر يونايتد، ال1ي يعاني من تخبط كبير في النتائج والأداء.

وخلال حوار صحفي للمنتخب الويلزي، قال جيجز: "إنها مهمة صعبة في الوقت الحالي، أولي جونار سولشاير يحاول إعادة مانشستر يونايتد إلى مكانه الطبيعي ، لقد اختار لاعبين شبّان ومتعطشين - مثل دانيل جيمس وآرون وان بيساكا وهاري ماجواير".

وأكمل أسطورة الشياطين الحمر وأحد المرشحين لتدريب المانيو بقوله: "من المؤسف أنه يفعل ذلك في الوقت الذي يتواجد به يورجن كلوب وبيب جوارديولا، مشيرًا لأن كلوب في عامه الرابع في ليفربول. وبيب أسس فريق مانشستر سيتي خلال ذلك الوقت".

واستطرد جيجز بقوله: "أما ماوريسيو بوتشيتينو فقد قضى ست سنوات مع توتنهام هوتسبير، ومن ثم يجب إعطاء سولشاير وقتًا أيضًا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أنت بحاجة إلى هذا الوقت لتجعل من فريقك يلعب بالطريقة التي تريدها، أما الحديث عما إذا كان المدربون يحصلون دائمًا على الوقت اللازم في هذا العصر فهو أمر آخر".
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