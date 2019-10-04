البورصة الأمريكية تغلق تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

قفزت بورصة وول ستريت يوم الجمعة بعد نمو معتدل للوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول خفف من حدة سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة هذا الأسبوع ألهبت الأسواق وغذت مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم ربما ينزلق إلى ركود.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 370.95 نقطة، أو 1.42%، إلى 26571.99 نقطة

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 110.21 نقطة، أو 1.4%، إلى 7982.47 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على خسائر مع تراجع داو جونز 0.93 بالمئة وناسداك 0.46 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.34 بالمئة.

وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز500 ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر.

تقرير الوظائف الامريكية :

رتفع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة في سبتمبر مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 50 عاما ليصل إلى 3.5 بالمئة، وهو ما قد يهدئ من مخاوف الأسواق المالية من أن الاقتصاد المتباطئ على حافة الركود وسط توترات تجارية مستمرة.

ومع ذلك، يُظهر التقرير الشهري للوظائف الذي نشرته وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة ويحظى بمتابعة وثيقة أن نمو الأجر الشهري لم يطرأ عليه أي تغيير في حين انخفضت وظائف قطاع التصنيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر بينما استمر قطاع التجزئة في فقدان الوظائف.

وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 136 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات شهر أغسطس آب لتظهر نمو عدد الوظائف بواقع 168 ألف وظيفة بدلا من 130 ألفا كما أُعلن سابقا.

ونمو الوظائف في سبتمبر أيلول يقل عن المتوسط الشهري البالغ 161 ألفا هذا العام، لكنه لا يزال أعلى من حوالي 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة نمو السكان في سن العمل.

وساهم انخفاض بمقدار العُشرين لمعدل البطالة من 3.7 بالمئة في أغسطس آب في دفع المعدل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 1969.

وعلى الرغم من قوة سوق العمل، لم يطرأ أي تغيير الشهر الماضي على متوسط الأجر في الساعة بعد أن ارتفع 0.4 بالمئة في أغسطس آب. وفي فترة الاثني عشر شهرا التي تنتهي في سبتمبر أيلول، ارتفعت الأجور 2.9 بالمئة بعد أن زادت 3.2 بالمئة في فترة الاثني عشر شهرا التي تنتهي في أغسطس .