خبير أمني: إسرائيل هٌزمت قبل الحرب.. وأشرف مروان ضحك عليهم (فيديو)
السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:05 ص
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
علق اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العليا العسكرية، على قصة الفيلم الإسرائيلي "الملاك" الذي تحدث عن أشرف مروان قائلًا: "قصة ساذجة"، مشيًرا إلى أن اسم أشرف مروان استغل لتشويه أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كونه زوجه ابنته منى.
وأضاف "خلف"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن خطة حرب أكتوبر لم يعرفها أحد، معلقًا: "لو قصة الفيلم الإسرائيلي حقيقية يا أما أشرف مروان ضحك عليهم أو ناس مغفلين".
وأشار مستشار أكاديمية ناصر العليا العسكرية إلى أن انتصار مصر في أكتوبر 73 أصاب قادة إسرائيل بشلل ذهني، مشيرا إلى أنهم لم يتوقعوا حدوث حرب.
وتابع: "200 مسئول إسرائيلي خضعوا للتحقيق بعد الحرب"، مؤكدا أن إسرائيل هزمت قبل الحرب بخطة الخداع الاستراتيجي.
وأكمل: وزير الدفاع الإسرائيلي في هذا الوقت موشى ديان عقب الهزيمة قال إن إسرائيل تحارب الآن حرب البقاء.
وأشار إلى أن إلياهو زعيرا، رئيس المخابرات العسكرية في تل أبيب طلب عقد اجتماع في يوم 6 أكتوبر 1973، وقال: "المصريون ميقدروش يعملوا حاجة زي كده احنا نشويهم ونعملهم كفته".
وتابع مستشار أكاديمية ناصر العليا العسكرية: "خلال ذلك الاجتماع وضع أحد القادة ورقة على مكتبه مفادها إن مصر عبرت قناة السويس وكان الاجتماع ما زال قائما وترك الورقة وفر من مكانه ليشاهدها أحد الصحفيين وينشر الخبر.
ولفت إلى أن جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل خلال فترة انتصارات أكتوبر طلبت عقد اجتماع مع وزراء حكومتها ولم تجد سوى ثلاث وزراء فقط وباقي الوزراء كانوا في عطلة صيفية وهو دليل على أن الحكومة الإسرائيلية كانت خارج الصورة".
Advertisements
- عادل حمودة يكتب: الجاسوس الملاك الذى أنقذ إسرائيل من الهلاك (4)
- مي سمير تكتب: "الملاك".. إسرائيل توثق علاقتها بأشرف مروان فى فيلم سينمائي
- أحد أبطال أكتوبر: جولدا مائير استنجدت بالأمريكان قائلة "انقذوا إسرائيل"
- لجنة "أجرانات" تحاسب قادة جيش الاحتلال بعد خسارة حرب أكتوبر
- حمدي الكنيسي يكشف رد فعل جولدا مائير في حرب أكتوبر
- مستشار جولدا مائير يكشف كواليس لم تنشر من قبل عن حرب أكتوبر
- حاتم صابر: السادات كان شديد العبقرية في حرب أكتوبر (فيديو)
- أسرار مثيرة تُنشر للمرة الأولى عن جولدا مائير بعد حرب 73 وموقفها من السادات
- "الباز" يكشف عن تفاصيل آخر حوار بين عادل حمودة وأشرف مروان (فيديو)
المزيد عن: خبيرأمني حرب أكتوبر إنتصارات اكتوبر أشرف مروان إسرائيلتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر