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نشرة الفجر الرياضي: ميسي يطلب ضم نجمي الإنتر والبايرن.. وجينيراسون يرد بقوة على مرتضي منصور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:53 م
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نشرة الفجر الرياضي: ميسي يطلب ضم نجمي الإنتر والبايرن.. وجينيراسون يرد بقوة على مرتضي منصور
نشرة الفجر الرياضي
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.

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