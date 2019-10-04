أحمد بخيت مهاجمًا وزارة الثقافة: نصيب المواطن المصري منها لا شيء

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انتقد الشاعر أحمد بخيت، وزارة الثقافة، وقال إنها لا تفيد المواطن المصري، مضيفا: "لم تبذل مجهودًا لتعود مصر لثقافتها الموروثة، من بعد جيل نجيب محفوظ لم نر أي منتج ثقافي تتفرد به مصر".



وقال "بخيت" في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، مع قصواء الخلالي، مساء اليوم الجمعة، إن وزارة الثقافة تتعامل مع الثقافة كعامل هامش وهذا أسلوب خاطئ.



وأشار إلى أن العلم والثقافة يستطيعا أن يبنيان الدول، ولكن الآن الثقافة بقت أغاني مهرجانات، المجتمع تظهر به مشاكل لم نكن نتخيلها بسبب نقص الثقافة".

