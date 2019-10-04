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بجاكيت باللون الأخضر.. رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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بجاكيت باللون الأخضر.. رانيا يوسف في أحدث ظهور لها
رانيا يوسف
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هبة أحمد
 
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نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت في الصورة وهي ترتدى جاكيت باللون الأخضر، وبنطول جينز، وكوتشي باللون الأزرق، وتحمل شنطة زرقاء، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ميكب أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعه.

وعلقت على الصورة قائلة :"مساءكم فل من الدنمارك".

تشارك رانيا حاليا فى مسلسل "الأنسة فرح"، والمسلسل سيتم عرضه على 4 أجزاء، حيث إن المسلسل مكون من 90 حلقة، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبى، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى القادم.

يذكر أن رانيا تنتظر حاليا عرض مسلسل "مملكة إبليس" و من المقرر عرضه فى أكتوبر الجارى،و المسلسل بطولة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي ومحمد جمعة ومحمود الليثي وكريم قاسم، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

وقد تغيبت رانيا يوسف عن المشاركة فى الموسم الرمضاني لثلاث مواسم، وقد شاركت في الكثير من الأعمال الدرامية والسنمائية وآخرها مسلسل “كآنه إمبارح”، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا وقد طالبها الجمهور بتصوير جزء ثاني من المسلسل، وهو بطوله أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، خالد أنور، أحمد خليل، هدى المفتي، حزم إيهاب، ومن تأليف مريم نعوم إشراف عام على الكتابة وسيناريو نجلاء الحديني، والمخرج حاتم علي علي ومخرج منفذ أماني نجيب.
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