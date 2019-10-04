سنهرة تفوز على ترسا في نهائي الدورة السنوية ٣ / ٢ (صور)



وتستضيف فاعليات الدوري الملاعب المنجلة التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة بمراكز الشباب، ويحكم مبارياتها منطقة القليوبية لكرة القدم، بإعدادات وتجهيزات لا تحمل موزانة الوزارة أي أعباء مالية.



وتهدف مبادرة مديرية الشباب والرياضة، لتحقيق أهداف ورؤية وزارة الشباب والرياضة في جذب عضويات جديدة لمراكز الشباب وزيادة عدد المترددين والمستفيدين من البرامج والأنشطة المقدمة، كذلك اكتشاف المواهب والعمل على تنميتها واستثمارها وتسويقها من خلال تواجد الخبراء والمدربين الذين سيتم دعوتهم لحضور فاعليات الدوري بمختلف مراحله السنية.



واطلق، محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، باستاد بنها الرياضى إشارة انطلاق بطولة الجمهورية تحت ١٨ سنة ل البنين والبنات، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لالعاب القوى مع منطقة القليوبية، وذلك على مدار ثلاث ايام،بمشاركة ٦٠٠ لاعب من ٨٠ نادى





و كان فى استقبال المحافظ، نائب عن رئيس الاتحاد المصرى لالعاب القوى الكابتن طارق طبانة، وصفوت محمد بلابل رئيس منطقة القليوبية لالعاب القوى، ووليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، ومحمد امين احمد مدير البطولة وعضو مجلس ادارة الاتحاد.





تم افتتاح البطولة بالسلام الجمهورى من الفرقة النحاسية لمركز شباب مدينة بنها، ثم عرض لفنون الشعبية، وتم تسلم كل من المحافظ ومدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية درع الشكر والتقدير من كل نائب رئيس الاتحاد المصرى لالعاب القوى، ورئيس منطقة القليوبية لالعاب القوى.







وتشمل مجالات التسابق مسابقات الرمى ( دفع الجلة، قذف القرص، رمى الرمح، اطاحة المطرقة) الوثب العالى، القذف بالزانة، الحواجز، الموانع، ووثب ثلاثى.



وعلي جانب آخر نفذ قبل اسبوع مركز شباب نقباس التابع لإدارة شباب بنها، مشروع " شارك ونظف "، وذلك طبقا لخطة الزمنية الشهرية المنصوص عليها من ادارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة لكل ادارة فرعية.







قام أعضاء المركز برفع القمامة من دخل المركز وخارجه، ودهان الحوائط الخارجية لمبنى الاداري، ليحقق المشروع أهدافه المنشودة بخروج المركز فى ثوبه الجديد ليجذب اعضاء جدد، وترسيخ الانتماء من الشباب المشارك للمكان.







ياتى ذلك برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة ووليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة واشراف عام من معتز بالله سليمان مدير ادارة شباب بنها، وعبد الحافظ جلال مسئول المشروع بادارة الشباب بالمديرية.



وعلي جانب آخر قرر مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، قبل عدة أيام إحالة العاملين بمركز شباب كفر سندنهور التابع لإدارة شباب بنها للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيبهم عن المركز أثناء أوقات العمل الرسمية.





وأمر "الصبروط" مركز شباب الإصلاح الزراعي ببنها، بضرورة تشغيل صالة اللياقة البدنية وجذب الشباب لممارسة الرياضة بها، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تشغيل معمل الحاسب الآلي لتحقيق أعلى استفادة لأعضاء المركز ورواده.





وأوصى مركز شباب مجول وجه بضرورة استغلال الأماكن الغير مستغل والسعي لاستثمارها بنظام حق الانتفاع الـ bot بما لا يؤثر على نشاط المركز لزيادة دخله وتطوير نشاطه.





وفي إدارة شباب طوخ شملت المتابعة مركزي شباب بلتان وزاوية بلتان حيث أمر الصبروط بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمديرية لعمل مقايسة المبني الإداري لمركز شباب بلتان ومخاطبة الوزارة في هذا الشأن.



ونظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أيضا قبل عدة أيام احتفالية بمركز شباب سنهرة التابع لادارة شباب طوخ، لتكريم المتفوقين علميا، وذلك تقديرا لجهودهم طوال العام الدراسي وتفوقهم، تحفيزا وتشجيعا لهم لتحقيق مزيدا من التفوق والنجاح ، باعتبار الشباب نواه بناء اي مجتمع.









وتهدف المبادرة إلى دمج الشباب بمراكز الشباب على مستوي المحافظة والتأكيد على كونها مراكز خدمه مجتمعية وشريك أساسي في بناء شخصية أبنائنا أطفالا وشبابا، وكذلك لجذب اعضاء جدد من أولياء الأمور وإضفاء جو من البهجة والسعادة تقديرا لجهودهم في تربية وتعليم أبنائهم ببناء الإنسان علميا وثقافيا وفنيا ورياضيا هو أحد أهم أولويات مراكز الشباب.









بدأ الحفل بايات من الذكر الحكيم، وبعض الفقرات الغنائية والشعرية التي قدمها اعضاء المركز وسط حضور كبير من الأعضاء وأهالي قرية سنهرة.







اقيم الحفل بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب الاعلامي احمدبدوي وعماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ، ومحمد ابوجرة،واحمد حجاج رئيس مجلس إدارة المركز،وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.







فاز فريق مركز شباب سنهرة بطوخ بمحافظة القليوبية، كرة القدم على مركز شباب ترسا في نهائي الدورة السنوية لمراكز الشباب التي ينظمها مركز شباب ترسا بمشاركة 50 فريق يمثلون مراكز الشباب.وانتهت المباراة بنتيجة ٣ - ٢ لصالح سنهرة الفائز بالبطولة.وأقيمت المباراة الختامية بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب احمد بدوي، ورئيس واعضاء مجلس ادارة المركزين وسط حضور جماهير ي كبير من مشجعي كرة القدم من ابناء القرية والقري المجاورة.وقام الصبروط بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز وسط فرحة مشجعيه، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.وعلي جانب آخر أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق أكبر دوري لأكاديميات كرة القدم على مستوى المحافظة، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشباب، حاضر مصر ومستقبلها، وفي إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة اكتشاف المواهب والعمل على رعايتها وصقلها في شتى المجالات، ولاسيما كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم.تنظم البطولة بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري والعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التي من شأنها تنمية وصقل المواهب، اعتبارا من 6 أكتوبر الجاري، ولمدة 3 أشهر.يشارك في دوري الأكاديميات، المنظم تحت رعاية الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، 250 أكاديمية ومايقرب من 6000 لاعب على ثلاث مراحل سنية، الأولى تحت 8 سنوات، الثانية تحت 10 سنوات، الثالثة تحت 12 سنة وبجانب المديرين الفنيين والإداريين.وتقام فعاليات الدوري على مرحلتين، الأولى بتصفيات على مستوى الإدارات الفرعية، يتم فيها تصعيد الأول والثاني من كل مرحلة سنية للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة، على أن تحدد المرحلة الثانية والأخيرة، بطل كل مرحلة سنية على حده.