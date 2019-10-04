أخبار برشلونة: البرسا يصدر بيانا بشأن إقالة مدربه وميسي يطلب صفقتين مدمرتين والبرسا يفاجيء كوتينيو وتحديد بديل فالفيردي





شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم 4 - 10 - 2019:





عاجل.. برشلونة يصدر بيانا رسميًا بشأن إقالة مدربه





أعلن نادي برشلونة الاسباني، تجميد عمل فيكتور فالديز مدرب فريق الشباب A بالنادي الكتالوني (تحت 19 عامًا)، لحين الفصل في أمر استمراره في العمل كمدرب للفريق من عدمه، وذلك بسبب خلاف مع كوليفرت رئيس كرة القدم التكوينية بالنادي.

وذكرت تقارير صحفية حسب "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن سبب الخلاف بين فيكتور فالديز وكلويفرت رئيس كرة القدم التكوينية بالنادي الكتالوني، جاء بسبب طلب كلويفرت منه اللعب بطريقة 3-3-4 بدلا من 2-4-4، ولكن رد حارس مرمي البرسا السابق غاضبًا: " هذا فريقي وأنا أقوم بعملي بنفسي".

ومن المنتظر أن يعقد اجتماعًا إداريًا يوم الاثنين المقبل داخل نادي برشلونة وذلك لمناقشة أمر استمرارية فيكتور فالديز في تدريب فريق الشباب A (تحت 19 عامًا) بالنادي من عدمه.

وأكدت تقارير صحفية أن "فالديز" لن يسافر مع فريق شباب برشلونة إلي تاراجونا غدًا، وذلك لحضور اجتماع مع السكرتير الفني لكرة القدم التكوينية بالنادي الكتالوني، الاسبوع المقبل لمناقشة استمراريته في منصبه بالنادي.







برشلونة يُفاجئ كوتينيو!





ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة يتابع لاعبه المعار في الدوري الألماني، وذلك للتفكير في استعادة خدماته خلال الفترة القادمة، بعد المستوي الطيب الذي ظهر عليه اللاعب في البوندسليجا.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي برشلونة أرسل رامون بلانز عضو اللجنة الفنية لبرشلونة، لحضور مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا، وذلك لمتابعة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب البرسا المعار للفريق البافاري، وذلك لمراقبة تطور أداء اللاعب تحسبًا لعودته من جديد.









برشلونة يكشف عن إمكانية التعاقد مع نيمار





تحدث جوردي كاردونر نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن إمكانية تجديد المفاوضات للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال كاردونر في تصريحات إعلامية"نحن نبحث دائمًا عن الأفضل ونيمار لديه شخصية رائعة وعلاقة قوية مع اللاعبين ولكننا لا نستطيع التعاقد معه دون التخلي عن بعض اللاعبين كما أنّ باريس لم يكن يرغب في بيعه".





وتحدث أيضًا عن الفرنسي أنطوان جريزمان، واضاف: "جريزمان لاعب كبير وبدايته مميزة مع برشلونة ولكنه بحاجة للتأقلم ولا يوجد أزمة بينه وبين ليونيل ميسي لأن الأخير يقدر قيمة الصداقة ويحترم زملائه داخل الملعب. أعتقد أنهما سيتواصلان بصورة جيدة ويتفاهمان".





واختتم: "عثمان ديمبيلي لاعب مختلف وموهوب وزملائه يدافعون عنه لأنه لا يعرف كيف يدافع عن نفسه بسبب صغر سنه. إنه يمتلك طريقة مميزة في اللعب ولا نمتلك أي خطة للتخلي عنه".





وكان برشلونة، قاب قوسين أو أدني من التعاقد مع نيمار، بالصيف الماضي، إلا أنها فشلت بسبب رغبة ناديه في الحصول على مبلغ كبير، وهو ماعطل عملية انتقاله الميركاتو الماضي.





وكان كوتينيو انتقل إلى بايرن لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 8.5 مليون يورو، مع أحقية النادي البافاري في شرائه نهائيًا مقابل 120 مليون يورو في الصيف المقبل.





الخطوة التي اتخذها نادي برشلونة بمتابعة "كوتينيو" قد تأتي لتفكير النادي الكتالوني في استعادة خدمات اللاعب البرازيلي في الفترة القادمة بعد تألقه مع الفريق البافاري.









عاجل.. برشلونة يحدد بديل فالفيردي





أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، قد استقر بصورة نهائية على المدرب الذي سيقود الفريق عقب الإطاحة بالمدرب الحالي إيرنيستو فالفيردي.





ومن الجدير بالذكر ان إدارة ناد برشلونة تستعد لإقالة فالفيردي من تدريب البلاوجرانا، في حال حدث أي تعثر جديد سواء على المستوى المحلي أو العالمي.





وتغلب فريق برشلونة على نظيره انتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي برشلونة يحرص على تعيين مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بلايت الأرجنتيني، ليحل محل إرنستو فالفيردي إذا قرروا طرده في الفترة المقبلة.





وألمحت الصحيفة البريطانية الشهيرة في السياق ذاته ونقلاً عن قناة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية أن جاياردو مدرب ريفر بلايت يتصدر قائمة المدربين المحتملين بعد فترة 5 سنوات في أمريكا الجنوبية، كانت حافلة بالنجاح.





واختتمت الصحيفة أن مارسيلو جاياردو يقترب من نهائي كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على بوكا جونيورز 2-0 في ذهاب دور نصف النهائي.





ويستعد نادي برشلونة الاسباني لخوض مباراة قوية ضد فريق إشبيلية يوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الاسباني.









ميسي يُطالب برشلونة بـصفتين من العيار الثقيل.. ورحيل نجم البرسا - تعرف عليهم





كشفت تقارير إسبانية خلال الفترة الأخيرة، بأن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة ناديه برئاسة خوسيه ماريا بارتوميو، بضرورة التعاقد مع 3 لاعبين خلا فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الفريق الكتالوني.





وقال موقع دون بالون الإسباني، أن ميسي طلب التعاقد مع جواو كيميتش الظهير الأيمن لنادي بايرن ميونيخ الإلماني لتدعيم الناحية اليمني بالفريق الكتالوني، التي يري ميسي أنها نقطة ضعف كبيرة.





وفي سياق مُتصل، قالت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ميسي طلب أيضًا ضرورة التعاقد مع لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ليكون هو مهاجم البرسا المستقبلي.





وطالب ميسي أيضًا النظر في موقف سيرجيو بوسكيتش مع الفريق الكتالوني بحسب ما ورد في موقع "بالون دور"، الذي قال بأن نجم البرسا مستاء من المتسوي الضعيف الذي يقدمه بوسكيتش خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا برحيله في حال استمراره على هذا الأداء.









بالأرقام.. إشبيلية هو الضحية المٌفضلة لـ "ميسي"





يلتقي فريق برشلونة بنظيره إشبيلية، في مواجهة نارية يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في اطار مباراة الذهاب بين الفريقين على ارضية ملعب كامب نو.





وفي هذا السياق، سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ضحيته المفضلة "فريق إشبيلية"، حيث تمكن البرغوث الأرجنتيني من تسجيل 36 هدفاً في مرمى إشبيلية.





وفي بطولة الدوري الإسباني "الليجا" ... لدى ميسي معدل تهديف كبير في مواجهة اشبيلية، (1.12) هدف في المباراة الواحدة، حيث سجل 28 هدفا في 25 مباراة ضد الاندلسيين.





ومن الجدير بالذكر ان ميسي قد سجل في مرمى اشبيلية في بطولات الليجا، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الاسباني وكأس السوبر الأوروبي.





ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الاسباني برصي 13 نقطة تمكن من تحقيقها بعد خوضه 7 مباريات حقق الفوز بأربعة مباريات والتعادل في مباراة واحدة وخسارة مباراتين،





بينما يحتل إشبيلية المركز السادس في ترتيب الدوري الاسباني بنفس رصيد البرسا 13 نقطة أيضا ولكن يختلف بالترتيب عن نادي برشلونة بفارق الأهداف، ريال مدريد يتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.









برشلونة يكشف حقيقة مفاوضاته مع خليفة "فالفيردي"





أوضح نادي برشلونة بشكل رسمي حقيقة الأنباء المتداولة حول دخول النادي في مفاوضات قوية مع مدرب جديد لقيادة الفريق الكتالوني، خلفًا للاسباني "فالفيردي" بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.





وكانت تقارير صحفية أكدت مفاوضات برشلونة مع مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت لقيادة برشلونة، خلفًا للمدرب الحالي ارنستو فالفيردي، وذلك بعد تذبذب أداء ونتائج الفريق بالموسم الحالي.





ووفقًا لصحيفة "سبورت" أن النادي الكتالوني أكد عدم صحة تلك الأنباء، وأن المفاوضات مع مدرب ريفر بليت لخلافة "فالفيردي" مجرد شائعات.





يذكر أن نادي برشلونة تغلب على فريق انتر ميلان 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد نادي برشلونة الاسباني لخوض مباراة قوية ضد فريق إشبيلية يوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الاسباني.









أخيرًا.. نجم برشلونة يتلقي دفعة معنوية كبيرة





قال المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف، أن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، مارك أندريه تير شتيغن، سيحصل على فرصة للمشاركة كحارس أساسي للمنتخب خلال المباراة الودية أمام المنتخب الأرجنتيني المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.





ولكن مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، سيكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني عندما يستأنف الفريق مبارياته الرسمية بعدها بأربعة أيام، عندما يواجه منتخب إستونيا في تصفيات يورو 2020.





وقال لوف، اليوم الجمعة، خلال إعلانه قائمة المنتخب الألماني التي تضم 21 لاعباً استعداداً للمباراتين: "ناقشنا هذا الأمر مع الحارسين".





وعبر تير شتيغن عن حزنه بسبب عدم حصوله على وقت كبير للعب مع المنتخب الألماني، بعدما ظل حبيساً لدكة البدلاء في المباراة التي خسرها المنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي ثم الفوز على منتخب إيرلندا الشمالية، واللتين أقيمتا في سبتمبر (أيلول) الماضي.





ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الأرجنتيني في دورتموند قبل أن يستأنف المنتخب الألماني منافسته في المجموعة الثالثة بالتصفيات أمام منتخب إستونيا، الذي لم يحصل على أي نقطة حتى الآن، وخسر 0-8 خلال المباراة الأخيرة التي جمعتهما في ماينز في يونيو (حزيران).









الكشف عن موقف جوردي ألبا من المشاركة مع برشلونة أمام إشبيلية





كشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن موقف الظهير الأيسر جوردي ألبا لاعب برشلونة من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام إشبيلية، والتي ستقام مساء الأحد المقبل على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".





ويغيب جوردي ألبا عن برشلونة منذ مباراة بوروسيا دورتموند والتي أقيمت يوم 18 من الشهر الماضي، بسبب الإصابة





وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية بأن هناك تفاؤل داخل فريق برشلونة بتواجد ألبا في مباراة الأحد المقبل أمام إشبيلية.





وأضافت الصحيفة بأن ألبا غير مستبعد من المشاركة في مباراة الأحد ضد إشبيلية، سوف يدخل القائمة إن اجتاز الفحص النهائي غدا، مشاركته صعبة نوعا ما، ولكن هناك تفاؤل في البارسا.



