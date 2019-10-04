ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد هجوم الإخوان عليه.. أديب: "عمرو ميفبركش"

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:48 م
Advertisements
بعد هجوم الإخوان عليه.. أديب: عمرو ميفبركش
عمرو أديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر حصن منيع، والإخوان اعترفوا بفشلهم في حشد الشعب المصري للتظاهر ضد الدولة، موضحا أنهم بحثوا عن أسباب فشل دعوتهم وتبين أنها وعي الشعب المصري، وتماسك أجهزة الدولة، فضلا عن دور الإعلام المصري.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن خطتهم الجديدة تقوم على ضرب الأمن والإعلام حتى يسهل عليهم اقتحام مصر في حملاتهم القادمة، لافتا إلى أنهم تناولوا اليومين الماضيين أن الأجانب الذين قبض عليهم يحاولون بث الفوضى في مصر، وتم ترحيلهم إلى بلادهم وأفرج عنهم.

ونوه "أديب"، بأن كل ما عرضه من تصريحات لمتهمين أجانب عن خطتهم لبث الفوضى في مصر كان مستندا إلى بيانات حكومية، وبيان النائب العام، معقبا: "عمرو ميفبركش، ممكن يغلط، بس عمره ما يفبرك، وعمري ما كنت مواطن هاشتاجي"، مضيفا، "الإخوان كانوا شامين ريحة مصر، وفي منهم طلب زيادة مرتبه من أيمن نور من 15 ألف يورو إلى 38 ألف يورو... بس كله راح".

ولفت إلى أن هناك من لديهم ثأر مع البلد، معقبا: "في ناس بتزيط، وفي منهم واحد حرامي، واتعمله هاشتاج أنه حرامي"، مشيدا بتصرف الدولة السريع مع حملة الهجوم التي تعرضت لها.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عمرو أديب توك شو اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status