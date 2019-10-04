بعد هجوم الإخوان عليه.. أديب: "عمرو ميفبركش"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن خطتهم الجديدة تقوم على ضرب الأمن والإعلام حتى يسهل عليهم اقتحام مصر في حملاتهم القادمة، لافتا إلى أنهم تناولوا اليومين الماضيين أن الأجانب الذين قبض عليهم يحاولون بث الفوضى في مصر، وتم ترحيلهم إلى بلادهم وأفرج عنهم.



ونوه "أديب"، بأن كل ما عرضه من تصريحات لمتهمين أجانب عن خطتهم لبث الفوضى في مصر كان مستندا إلى بيانات حكومية، وبيان النائب العام، معقبا: "عمرو ميفبركش، ممكن يغلط، بس عمره ما يفبرك، وعمري ما كنت مواطن هاشتاجي"، مضيفا، "الإخوان كانوا شامين ريحة مصر، وفي منهم طلب زيادة مرتبه من أيمن نور من 15 ألف يورو إلى 38 ألف يورو... بس كله راح".



ولفت إلى أن هناك من لديهم ثأر مع البلد، معقبا: "في ناس بتزيط، وفي منهم واحد حرامي، واتعمله هاشتاج أنه حرامي"، مشيدا بتصرف الدولة السريع مع حملة الهجوم التي تعرضت لها.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر حصن منيع، والإخوان اعترفوا بفشلهم في حشد الشعب المصري للتظاهر ضد الدولة، موضحا أنهم بحثوا عن أسباب فشل دعوتهم وتبين أنها وعي الشعب المصري، وتماسك أجهزة الدولة، فضلا عن دور الإعلام المصري.