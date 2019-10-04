أكثر أنوثة وجاذبية.. أحدث إطلالات نسرين آمين على "إنستجرام"

نشرت الفنانة نسرين أمين، أحدث صورها علي صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت من خلال الصورة بفستان لونه "روز"، ذات تصميم مختلف يغطي أسفل الركبة، ووضعت حزام فضي لامع ومميز علي منطقة الخصر زاد من جمال التصميم، كما قامت بتصفيف الشعر ناعم ومنسدل علي الأكتاف، وأظهرت إطلالتها بمكياج هادئ وبسيط، وارتدت حذاء مميز لبنغس لون الفستان، مما زاد من تفاعل متابعيها وجمهورها بالتعليق علي الصورة.





يذكر أن الفنانة "نسرين أمين" تشارك في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" في القصة التي تحمل عنوان "علي الهادي يا زبادي"، والذي يعرض علي قناة "MBC 4" يومياً من يوم الأحد إلي الخميس، الساعة التاسعة مساءً.





يذكر أن مسلسل نصيبي وقسمتك هو مسلسل درامي عائلي واجتماعي ويحمل الطابع الرومانسي الكوميدي، تم إنتاح ثلاثة أجزاء منه، نظراً لتحقيقه نجاح ساحق ونسب مشاهدة مرتفعة أثناء عرضه وعلي موقع اليوتيوب أعلي نسبة مشاهدة، المسلسل يعرض في شكل قصص منفصلة تخمل كل قصة اسم مختلف وحكاية مختلفة،، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعلي إدريس، وإنتاح أحمد عبدالعاط، وموسيقي تامر كروان، شارك في بطولته علي مدار الثلاث أحزاء عدداً هائل من النجوم منهم هاني سلامة، ريهام حجاج، هنا شيحة، ملك قورة، نسرين أمين، نيكول سابا، شيرين عادل، أحمد العوضي.





في سياق متصل شاركت النجمة نسرين أمين في عدد من الأعمال الدراما التليفزيونية الناجحة منها "شقة فيصل، عائلة زيزو، الأسطورة، زلزال، عزمي وأشجان، أزمة نسب، ألوان الطيف، أنا عشقت، عد تنازلي، خلصانة بشياكة، بين السرايات، نكدب لو قلنا ما بنحبش، من الحاني، السبع وصايا".





كما شاركت في أفلام سيننائية ناجحة من بينها "ولاد رزق 2، رغدة متوحشة، سوق الجمعة، الليلة الكبيرة، شد أجزاء، حملة فريزر، علي وضعك، شكة دبوس، قبلات مشروقة، احكي ياشهر زاد، حسن وبقلظ، ولاد رزق".



