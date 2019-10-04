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تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:20 م
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تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج
ليفربول
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علي ماهر حلمي
 
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نشرت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من النادي الإنجليزي التشكيل المتوقع للريدز لمباراة الغد أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق أساسيا.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: ادريان 
خط الدفاع: أرنولد_ روبيرتسون_ فان دايك_ جوميز.
خط الوسط: هنديرسون_ فابينهو_ فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح_ فيرمينو_ ساديو ماني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ويسعى نادي ليفربول لتحقيق الفوز الثامن له على التوالي في البطولة للانفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
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